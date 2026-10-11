Omar Fernández aclara la razón por la que fue ingresado en un centro de salud

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, aclaró que su ingreso a un centro de salud y el tratamiento médico que recibió se debieron a una gastroenteritis provocada por una bacteria, y no a agotamiento físico, como se había informado inicialmente.

A través de un mensaje en un video dirigido a la ciudadanía, el legislador explicó que el diagnóstico fue realizado por su médico, Fernando Contreras, a quien agradeció las atenciones recibidas durante los últimos días.

Fernández indicó que, antes de ser ingresado, había experimentado malestar general y falta de descanso, síntomas que inicialmente podían asociarse con fatiga o desgaste físico. Sin embargo, posteriormente presentó fiebre y escalofríos, por lo que requirió atención médica.

"Mi situación no se debió ni al agotamiento ni al cansancio, sino a una gastroenteritis producto de una bacteria como me ha diagnosticado y explicado mi doctor Fernando Contreras, a quien agradezco toda su atención estos días" Omar Fernández Senador “

El senador aseguró que actualmente se encuentra bastante bien y con el ánimo de continuar sus responsabilidades, al tiempo que agradeció las llamadas, los mensajes y las muestras de preocupación recibidas durante su proceso de recuperación.

"Ser firme no significa ser incansable"

Fernández reconoció que las extensas jornadas de trabajo pueden provocar cansancio, pero insistió en que esa no fue la causa de su hospitalización.

"Ser firme no significa ser incansable, significa reconocer que somos humanos, cuidarnos cuando hace falta y seguir adelante con el mismo compromiso de siempre", expresó.

El legislador concluyó su mensaje agradeciendo a quienes han estado pendientes de su salud y reafirmó su disposición de continuar trabajando.

"Firmes y pa'lante, que todavía hay mucho por hacer", manifestó.