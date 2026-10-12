Director de la FAO visitará República Dominicana en dos semanas para conocer políticas alimentarias

El presidente Luis Abinader y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, durante su encuentro en Roma, Italia, este 12 de octubre de 2026, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, visitará la República Dominicana dentro de dos semanas para conocer las políticas públicas y experiencias del país en materia de producción agropecuaria, seguridad alimentaria y protección social.

La visita fue anunciada por el presidente Luis Abinader durante un encuentro con el funcionario en Roma, Italia, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026.

En la reunión, ambos abordaron los avances del país en la lucha contra el hambre y las estrategias para garantizar el acceso de la población a los alimentos.

Qu Dongyu calificó al gobernante dominicano como un gran líder y expresó que pasará a la historia por sus logros en seguridad alimentaria y combate al hambre.

El mandatario dominicano atribuyó los avances alcanzados a la combinación del crecimiento económico con políticas de respaldo a los productores, financiamiento agropecuario, subsidios a insumos agrícolas y programas sociales destinados a mejorar el acceso a la alimentación.

Medidas

Entre las medidas implementadas, Abinader destacó los aumentos salariales por encima de la inflación, el incremento de alrededor de un 18 % de los recursos destinados a la alimentación escolar y la ampliación de las ayudas sociales, que benefician a cerca de 1.5 millones de personas.

El jefe de Estado sostuvo que el crecimiento económico debe estar acompañado de políticas sociales que permitan distribuir sus beneficios, especialmente entre los hogares más vulnerables.

Asimismo, resaltó la contribución de los productores agropecuarios al fortalecimiento de la producción nacional y al abastecimiento de alimentos.

Cooperación internacional

Durante el encuentro, Qu Dongyu destacó la importancia del liderazgo, la solidaridad y una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones para impulsar respuestas conjuntas a los desafíos económicos, sociales y ambientales.

El director general de la FAO también instó a fortalecer la cooperación internacional, las alianzas entre gobiernos y organismos multilaterales, así como los mecanismos de financiamiento para acelerar el desarrollo sostenible y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La reunión forma parte de la agenda oficial del presidente Abinader en Roma, donde la República Dominicana participa en el Foro Mundial de la Alimentación 2026 para compartir sus experiencias en materia de producción agropecuaria, protección social y avances hacia la meta de Hambre Cero.