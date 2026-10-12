Ricardo de los Santos asegura que Carolina Mejía ganará convención en la provincia Independencia

Ricardo de los Santos, coordinador de campaña de CArolina Mejía, durante la entrevista en en el prorgama Mano a Mano por Jemi TV y Uva 97.3 FM en Duverge. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DE CAROLINA MEJÍA )

Ricardo de los Santos, coordinador de campaña aspirante la presidencial del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, aseguró que la política cuenta con la estructura política más consolidada en la provincia Independencia, por lo que entiende que ganará "cómodamente" la convención de la organización en esa demarcación.

El proceso, pautado para octubre de 2027, se hará para escoger el candidato presidencial y otros candidatos que llevará el partido en las elecciones de 2028.

"Hay lugares que hemos visitado y nos han dicho claramente: aquí no había estructura de ningún proyecto. Aquí la única estructura que existe hasta el día de hoy es la estructura del proyecto de Carolina Mejía", expresó De los Santos, refiere una nota de prensa que cita, a su vez, declaraciones que ofreció el político en el programa Mano a Mano por Jemi TV y Uva 97.3 FM en Duvergé.

Además de Carolina Mejía, aspiran a la candidatura presidencial del partido oficialista el ministro de Turismo, David Collado; y Wellington Arnaud: director de Instituo Nacional de Aguas Potables y Alcantarrillados (Inapa).

"Esto no es una confrontación"

De los Santos, también presidente del Senado, llamó a los perremeístas a asumir la competencia interna con madurez y unidad.

"Esto no es una confrontación, sino una competencia entre hermanos", manifestó, al señalar que la palabra división no forma parte del diccionario del partido.

Asimismo, destacó a Carolina como una dirigente cercana, dinámica y accesible, y sostuvo que representa la mejor carta de presentación del PRM para las elecciones de 2028, al recordar que fue la primera mujer en ocupar la Alcaldía del Distrito Nacional.

Conforme a la nota, el político recorrió los municipios de Cristóbal, Mella, Duvergé y Jimaní, así como los distritos municipales La Colonia y Boca de Cachón, además de La Descubierta, "donde sostuvo encuentros con dirigentes de la zona"

"Le acompañaron la exsenadora Melania Salvador, directora ejecutiva de la región Enriquillo de la campaña, y Octavio Suberví (Tavito), coordinador regional de campaña y otros dirigentes del proyecto presidencial del Carolina", indica el documento.