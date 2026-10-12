Omar Fernández destina RD$1,059,000 a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica

Omar Fernández, senador del Distrito Nacional. ( CEDIDA POR OFICINA SENATORIAL DEL DN )

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, destinó 1,059,000 pesos del Fondo Gadiel, correspondientes a agosto de 2026, a la asistencia y el acompañamiento de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a través de la Fundación Proyecto ELA RD, informó este lunes la Oficina Senatorial.

La iniciativa busca contribuir al apoyo de quienes viven con esta enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular, así como promover el conocimiento sobre una condición que afecta progresivamente las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, refiere una nota de prensa

La ELA puede provocar la pérdida gradual de funciones como el movimiento voluntario, el habla, la deglución y la respiración. Actualmente, no existe una cura para esta enfermedad.

Fernández explicó que la asignación de los recursos procura visibilizar la situación de los pacientes en República Dominicana y sensibilizar a la población sobre la necesidad de brindar asistencia a las personas afectadas y sus familias.

De su lado, Leo Marrero, fundador y presidente de la Fundación Proyecto ELA RD, advirtió sobre el limitado conocimiento que existe en el país acerca de esta condición. Asimismo, señaló que podrían existir casos sin identificar debido a la falta de información sobre la enfermedad.

Además de las dificultades de salud que enfrentan los pacientes, la ELA representa una carga económica para sus hogares, debido a las necesidades de atención y acompañamiento que puede generar su evolución.

Fondo Gadiel

Desde agosto de 2024, la Oficina Senatorial del Distrito Nacional destina mensualmente los recursos del Fondo Gadiel, correspondiente al fondo de asistencia social senatorial, a iniciativas dirigidas a responder a las necesidades de ciudadanos de la capital y de otras comunidades del país.

En esta ocasión, los fondos serán canalizados a través de la Fundación Proyecto ELA RD para apoyar a personas diagnosticadas con esta condición mediante servicios de asistencia, orientación y acompañamiento.