Fuerza del Pueblo asegura que los combustibles han aumentado hasta un 95 % desde 2020

Rueda de prensa del partido Fuerza del Pueblo ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La Fuerza del Pueblo (FP) criticó este martes los precios de los combustibles en República Dominicana y aseguró que algunos derivados del petróleo han registrado aumentos de hasta un 95 % desde agosto de 2020 a la fecha.

La posición fue presentada por el secretario de Energía de la organización política, Juan Gómez, quien detalló que, entre agosto de 2020 y octubre de 2026, la gasolina prémium pasó de 206.60 pesos a 358.10 pesos por galón, para un incremento de un 73.3 %.

Indicó que la gasolina regular aumentó de 196.30 pesos a 317.50 pesos, equivalente a un 61.7 %, mientras que el gasoil óptimo subió de 163.30 pesos a 318.10 pesos, acumulando un alza de un 94.8 %.

Impacto económico

En tanto, el gasoil regular pasó de 150.70 pesos a 270.80 pesos por galón, para un incremento de un 79.7 %. El gas licuado de petróleo (GLP), por su parte, aumentó de 111.90 pesos a 135.20 pesos, equivalente a un 20.8 % durante el mismo período.

De acuerdo con una nota de prensa, el dirigente político sostuvo que estas alzas afectan directamente el poder adquisitivo de las familias, encarecen el transporte y elevan los costos operativos de los sectores productivos, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los industriales y los transportistas.

Gómez advirtió que la clase media no puede continuar absorbiendo silenciosamente los incrementos en los combustibles, mientras comerciantes, industriales y pequeños empresarios enfrentan costos cada vez mayores que comprometen la producción, la inversión y el empleo.

A su juicio, esta situación se ha vuelto insostenible para quienes trabajan y producen en el país. "¡Esto no se aguanta más!", expresó.

Fuerza del Pueblo pide cuentas

En cuanto a las recaudaciones, Gómez explicó que, según las estimaciones de la Secretaría de Energía de la FP, existe una diferencia de aproximadamente 335,000 millones de pesos entre los ingresos tributarios y los subsidios destinados a los combustibles durante el período 2021-2026.

Ante esta situación, consideró necesario que las autoridades presenten un balance fiscal completo que permita conocer el comportamiento de estos recursos.

El secretario de Energía también cuestionó que, pese al compromiso anunciado por las autoridades el pasado 19 de junio de mantener congelados durante 90 días los precios de los combustibles esenciales, siempre que el petróleo de referencia WTI no superara los 95 dólares por barril, posteriormente se aplicaran tres aumentos consecutivos.

Demandas y propuestas

En ese sentido, reclamó que el Gobierno publique de manera detallada la fórmula utilizada para establecer los precios semanales de los combustibles, incluidos los valores de referencia en los mercados internacionales, la tasa de cambio, los impuestos, los costos de importación y los subsidios aplicados.

Entre las medidas planteadas por la Fuerza del Pueblo figura evaluar una reducción temporal del impuesto ad valorem cuando los precios internacionales superen determinados niveles.

La organización también propuso establecer subsidios focalizados para el transporte público y de carga esencial, así como garantizar que las reducciones de los precios internacionales se reflejen en los montos que pagan los consumidores.

El también miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo reiteró que la organización mantiene tres demandas fundamentales: transparencia en la fijación de los precios de los combustibles, rendición de cuentas sobre las recaudaciones y los subsidios, y aplicación de medidas concretas para reducir el impacto económico de las alzas sobre las familias dominicanas y los sectores productivos.

En el encuentro también estuvieron presentes el vocero de los senadores de la FP, Eduard Espiritusanto; la secretaria de Solidaridad Social, Yadira Peña; el secretario de Acción Social, Juancho Martínez, así como vicesecretarios de distintas áreas de la organización.