RD es reelecta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2027-2029

De izquierda a derecha: Gleirys Cruz, consejera; Alejandra Hernández, embajadora; el embajador Wellington Bencosme, representante permanente de RD ante las Naciones Unidas; y Gala Matos, tercera secretaria, detrás del embajador Bencosme. ( CEDIDA POR EL MIREX )

Por segundo año consecutivo, la República Dominicana integrará, en calidad de miembro, el Consejo de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2027-2029. Fue electa este martes para ocupar el cargo.

El país fue reelecto en el marco de las elecciones celebradas durante el 81.º Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la organización internacional, donde fueron listados otros 14 países que, junto a la República Dominicana, serán parte de las 47 naciones que integrarán el consejo el próximo período.

Nuevos miembros del Consejo

Por el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), además de República Dominicana, resultaron electos al Consejo la República Federativa de Brasil y la República Oriental del Uruguay.

Fueron seleccionados también Alemania, Burundi, Ghana, Irlanda, Japón, Jordania, Kuwait, Nepal, Nigeria, República de Moldova, Ucrania y Zambia.

La República Dominicana no es el único país que repetirá dos períodos consecutivos para el 2027-2029; Brasil, Burundi, Japón y Kuwait también integrarán el consejo por segunda vez consecutiva.

Reacción del ministro de Relaciones Exteriores

Al valorar la reelección, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, destacó que este resultado reafirma la confianza de la comunidad internacional en el compromiso del país con la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y el fortalecimiento del multilateralismo.

De acuerdo con una nota de prensa, el ministro resaltó que, con esta reelección, el país renueva su compromiso de continuar siendo una voz por la dignidad humana y de contribuir, mediante el diálogo, la concertación y la cooperación internacional, a los esfuerzos globales para promover y proteger los derechos humanos.

La Asamblea General de la @ONU_es ha elegido a 15 miembros para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2027-2029: Alemania Brasil Burundi Ghana Irlanda Japón Jordania Kuwait Nepal Nigeria República de Moldova República Dominicana Ucrania Uruguay Zambia https://t.co/wRPmpwlcTY — UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 13, 2026

El canciller dominicano también agradeció el respaldo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para la reelección del país al Consejo de Derechos Humanos (CDH).

"El país mantendrá su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección, la participación de los pequeños Estados insulares en desarrollo y la atención a las necesidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad", destacó.

Primera membresía del RD en el consejo

En 2024 fue el primer año en el que la República Dominicana integró por primera vez un puesto en pleno derecho en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Conforme explicó la Cancillería, durante esa primera membresía, el país impulsó iniciativas relacionadas con el derecho a la educación, la cultura de paz, los derechos de las personas con discapacidad, el empoderamiento económico de las mujeres y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, promovió una mayor atención a los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos, particularmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como a la crisis multidimensional que afecta a Haití.

Qué es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El Consejo de Derechos Humanos es una dependencia de la ONU creada el 15 de marzo de 2006, con la finalidad de fortalecer la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en todo el mundo, así como aborda y responde a situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales, a partir de las cuales se formulan las recomendaciones pertinentes a los países para restituirlos, repararlos y/o establecer las sanciones pertinentes en los casos que la ameriten.

Todos los países miembros de la ONU pueden postularse para el Consejo de Derechos Humanos.

Cada país sirve por un período de tres años, y no son elegibles para reelección inmediata después de haber servido por dos mandatos consecutivos.

La Asamblea General elige de manera directa y secreta a los candidatos, tomando en cuenta su contribución a la promoción y protección de derechos.

Un miembro del consejo puede ser expulsado si comete violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, como sucedió con Rusia tras iniciar la guerra contra Ucrania.