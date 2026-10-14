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Carolina Mejía juramentará este viernes a Delia Ortiz en su proyecto presidencial

La aspirante presidencial Carolina Mejía continúa sumando líderes perremeístas a su proyecto

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    Carolina Mejía juramentará este viernes a Delia Ortiz en su proyecto presidencial
    Delia Josefina Ortiz en las instalaciones de Diario Libre. (ARCHIVO / DL)

    La aspirante presidencial Carolina Mejía juramentará en su proyecto a la dirigente perremeísta Delia Josefina Ortiz este viernes en el Centro Cultural Narciso González a las 5:00 de la tarde.

    Ortiz, quien fue precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno en la contienda interna de 2024, pasa a respaldar las aspiraciones de Carolina en su camino a convertirse en la primera mujer presidenta de República Dominicana.

    Integración de líderes perremeístas

    • Como postulante a la Presidencia, Carolina Mejía continúa con una serie de importantes integraciones de la alta dirigencia perremeísta de cara a las primarias de octubre de 2027.

    En ese sentido, la estructura del proyecto se ha visto fortalecida con la integración de Ricardo de los Santos, Eligio Jáquez, Geanilda Vásquez, Moreno Arias y Luz del Alba Jiménez, entre otros.

    La precandidata ha reiterado, con la cercanía que la caracteriza, que quienes la apoyen, gobernarán a su lado a partir de 2028.

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