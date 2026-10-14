Leonel llama a EE. UU. a tener "mayor comprensión" con el país y renegociar el DR-CAFTA

Leonel Fernández, expresidente de la República, durante su conferencia en la UNAM, México. ( CEDIDA POR LA FP )

El expresidente de la República y presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se sumó este miércoles al debate nacional sobre la desgravación de los aranceles al arroz estadounidense, dispuesta por decreto por el Gobierno dominicano.

Fernández propuso renegociar las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), al considerar que la entrada del cereal estadounidense libre de aranceles podría arruinar a los productores nacionales.

También planteó que la importación de arroz estadounidense sin aranceles podría generar consecuencias migratorias que tampoco convendrían a Estados Unidos, ante una eventual crisis del sector arrocero dominicano.

"Yo creo que es una política que al final tampoco le conviene a Estados Unidos, porque cuando los caminos hacia el progreso están cerrados viene la migración masiva ilegal", subrayó.

El presidente Luis Abinader emitió hace unos días el decreto que elimina aranceles a la importación del arroz estadounidense. Esa medida está establecida en el DR-cafta a partir de 2025, pero se había postergado porque el mandatario había emitido una orden administrativa que lo impedía.

Decreto 635-26: deroga el régimen arancelario específico establecido por el Decreto 693-24.

Decreto 693-24: establecía un arancel del 20 % dentro de determinados contingentes y del 99 % para importaciones fuera de estos.

El político abordó el tema durante una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según una nota de prensa de su partido.

"Si ese arroz llega a República Dominicana sin pagar el impuesto aduanal, va a arruinar a todos los productores de arroz de la República Dominicana", afirmó.

Fernández indicó que una situación similar ocurrió en Haití, donde las importaciones estadounidenses afectaron gravemente la producción nacional. En ese sentido, hizo referencia al reconocimiento del expresidente estadounidense Bill Clinton sobre las consecuencias que tuvo la apertura comercial del arroz para los agricultores haitianos.

"Para un mercado tan grande eso es nada, pero para nosotros es mucho" Leonel Fernández Presidente de FP “

Pide a EE. UU. tener mayor comprensión

El exmandatario dominicano llamó a Estados Unidos a mostrar mayor comprensión y apertura ante las diferencias existentes entre ambas economías, al considerar que el mercado arrocero dominicano representa una proporción insignificante para la economía estadounidense, pero tiene una importancia determinante para República Dominicana.

"¿Y por qué razón no puede darse una actitud de mayor comprensión y apertura?", indicó.

Afirma acuerdo sí se puede revisar

Fernández sostuvo que existen posibilidades de revisar las condiciones comerciales mediante el entendimiento entre las partes, al señalar que los acuerdos internacionales pueden ser modificados cuando existe voluntad política.

"Yo creo que si hubiese voluntad política se podría renegociar ese tratado y eliminar la idea de que pudiera haber ingreso, importación de arroz norteamericano a República Dominicana sin tener que pagar los impuestos aduanales. Sería fatal", manifestó.

Aniversario de la UNAM Las declaraciones fueron ofrecidas durante la conferencia magistral titulada "Tendencias de la economía global y su impacto en los ciclos electorales en América Latina", celebrada en el marco del 75.º aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El evento contó con la presencia del director de esa facultad, Alejandro Chanona Burguete; el académico Pablo Mariñez Álvarez, moderador del encuentro, y el embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz, además de otros diplomáticos, profesores y estudiantes. Durante su exposición, Fernández también abordó las transformaciones de la economía mundial, las desigualdades comerciales, las crisis financieras y su incidencia en los procesos democráticos de América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-14-at-75215-pm-6a8efa46.jpeg Asistentes a la actividad por el 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. (CEDIDA POR LA FP)