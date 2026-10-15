Francisco Javier afirma que los gobiernos del PLD “dejaron el país sin apagones”

Francisco Javier García. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DE FJG )

Francisco Javier García, aspirante presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó este jueves el manejo que ha dado este gobierno al sistema eléctrico y planteó que las gestiones moradas “dejaron el país sin apagones”.

“Nosotros dejamos el país sin apagones”, acotó el político destacar que los cortes energéticos han vuelto a la nación, lo que entiende que “vuelve a colocar la política energética bajo el escrutinio público” y el impacto negativo que pueden tener en los hogares, los comercios, las empresas y la competitividad de la economía dominicana.

García dijo que las interrupciones del servicio eléctrico que se producían en los gobiernos del PLD, “respondían a trabajos de mantenimiento previamente anunciados, y no un desorden como el que se produce en la actualidad”.

De acuerdo con una nota de prensa de su equipo electoral, el político destacó la importancia de la estabilidad energética para garantizar la productividad nacional y el desenvolvimiento de las actividades económicas.