Gonzalo Castillo recorre nueve localidades de Monseñor Nouel

El aspirante presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, en su recorrido este jueves por nueve localidades de la provincia Monseñor Nouel. ( CEDIDA A DL. )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este jueves nueve localidades de la provincia Monseñor Nouel, donde afirmó que gobernar implica resolver los problemas que afectan a la población.

Durante la jornada, Castillo sostuvo que el país necesita una forma de hacer política basada en la decencia, el respeto y la búsqueda de soluciones a las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

El recorrido incluyó Juan Adrián, Piedra Blanca, Maimón, Sonador, Juma, Juma Sur, Jayaco, Sabana del Puerto y Bonao, donde, según informó su equipo, abordó con residentes las dificultades que enfrentan sus comunidades.

Preocupaciones de los residentes

Entre las principales preocupaciones mencionadas figuran la falta de empleos para jóvenes y mujeres, los apagones, las altas facturas eléctricas, la inseguridad ciudadana y las dificultades para acceder al agua potable. También se refirió a los obstáculos que enfrentan los productores agropecuarios para obtener financiamiento a bajo costo.

Castillo vinculó la falta de oportunidades laborales con el cierre de fuentes de empleo como Falconbridge y la zona franca Dos Ríos, y planteó la necesidad de atraer nuevas inversiones, recuperar la actividad industrial y fortalecer la producción agropecuaria.

Inversiones en la región

El dirigente peledeísta también destacó las inversiones realizadas durante los gobiernos de su partido en Monseñor Nouel. Según indicó, estas superaron los RD$2,602 millones en el sector agropecuario e incluyeron la construcción de 26 escuelas, dos politécnicos y 407 aulas.

Asimismo, citó obras viales como la carretera Piedra Blanca-Juan Adrián-Rancho Arriba y el elevado de Piedra Blanca.

El aspirante presidencial afirmó que su propuesta política busca generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en sus comunidades y que el trabajo sea una vía para mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

Castillo reiteró que su proyecto apuesta por una política centrada en los resultados y alejada de las confrontaciones personales, con énfasis en el empleo, la producción y el emprendimiento.