×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
reunión Bisonó Rubio
Añadir Diario Libre en Googlereunión Bisonó Rubio

VIDEO | Canciller Bisonó y Marco Rubio abordan seguridad regional y cooperación económica

La reunión forma parte de la agenda oficial de Bisonó en Estados Unidos y Canadá para fortalecer relaciones diplomáticas

    El canciller Víctor "Ito" Bisonó y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, repasaron este viernes la agenda bilateral, con énfasis en la seguridad regional y la cooperación económica, durante una reunión en la sede del Departamento de Estado enWashington.

    Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos funcionarios dieron seguimiento a las iniciativas conjuntas y examinaron oportunidades para ampliar la colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos.

    • "Mantenemos una comunicación fluida y un entendimiento que nos permite trabajar juntos, tanto en nuestras prioridades bilaterales como frente a los desafíos que compartimos en la región", expresó Bisonó.

    El canciller sostuvo que los vínculos entre ambos países se apoyan en valores compartidos y en una relación de confianza. Los funcionarios también reafirmaron su disposición a impulsar iniciativas que contribuyan a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico regional.

    RELACIONADAS

    La información divulgada por la Cancillería no detalla acuerdos concretos ni nuevas medidas derivadas del encuentro.

    Agenda bilateral

    La reunión forma parte de la agenda oficial de Bisonó en Estados Unidos y Canadá, dirigida a fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación política y económica.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.