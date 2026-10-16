El canciller Víctor "Ito" Bisonó y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, repasaron este viernes la agenda bilateral, con énfasis en la seguridad regional y la cooperación económica, durante una reunión en la sede del Departamento de Estado enWashington.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos funcionarios dieron seguimiento a las iniciativas conjuntas y examinaron oportunidades para ampliar la colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos.

"Mantenemos una comunicación fluida y un entendimiento que nos permite trabajar juntos, tanto en nuestras prioridades bilaterales como frente a los desafíos que compartimos en la región", expresó Bisonó.

El canciller sostuvo que los vínculos entre ambos países se apoyan en valores compartidos y en una relación de confianza. Los funcionarios también reafirmaron su disposición a impulsar iniciativas que contribuyan a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico regional.

La información divulgada por la Cancillería no detalla acuerdos concretos ni nuevas medidas derivadas del encuentro.

Agenda bilateral

La reunión forma parte de la agenda oficial de Bisonó en Estados Unidos y Canadá, dirigida a fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación política y económica.