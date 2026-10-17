Leonel Fernández critica al Gobierno por imponer medidas a arroceros sin escucharlos

El expresidente de la República Leonel Fernández. ( CEDIDA POR FUERZA DEL PUEBLO )

El expresidente de la República Leonel Fernández cuestionó este sábado la forma en que el Gobierno ha abordado las preocupaciones del sector arrocero frente a los desafíos del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), al considerar que las autoridades presentan medidas sin consultar previamente a los productores.

Durante un encuentro con representantes del sector en Jima, provincia La Vega, el también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) criticó los resultados de una reciente reunión celebrada en el Palacio Nacional, en la que, según afirmó, los agricultores recibieron propuestas gubernamentales sin que se escucharan sus planteamientos.

"Pienso que el error del encuentro ayer en Palacio consistió en que ustedes fueron llamados para decirles qué es lo que hay que hacer. Así no funciona, porque es una decisión de arriba hacia abajo", manifestó Fernández.

El exmandatario, quien regresó al país la mañana de este sábado procedente de México, sostuvo que las soluciones a los problemas del sector deben construirse mediante el diálogo y la participación directa de los agricultores.

"La solución está en que hay que escuchar a los productores de arroz de la República Dominicana", expresó.

En ese sentido, llamó a los distintos sectores del país a unir esfuerzos para proteger la producción nacional ante los efectos que podría tener la entrada de arroz estadounidense libre de aranceles, contemplada en el acuerdo comercial.

"Nosotros, los dominicanos, tenemos que unificarnos todos para buscar la mejor solución que vaya en protección a los productores de arroz de la República Dominicana", sostuvo.

Propone equipo técnico para escuchar a los arroceros

Fernández anunció que propondrá la conformación de un equipo técnico de la Fuerza del Pueblo encargado de escuchar a los agricultores, recopilar sus propuestas y contribuir a la elaboración de una respuesta nacional frente a los desafíos del DR-CAFTA.

Asimismo, planteó la necesidad de incrementar la productividad del sector mediante la mecanización, la incorporación de tecnología, la capacitación de los agricultores y un mayor acceso al financiamiento.

Sin embargo, advirtió que estas iniciativas requieren recursos económicos y una planificación que permita su ejecución.

El dirigente opositor también cuestionó que el Gobierno anunciara la creación de un fondo especial sin precisar el monto de los recursos disponibles ni establecer un calendario para su implementación.

A esto sumó sus críticas al presupuesto destinado al sector agropecuario para 2027, que, según afirmó, será inferior al correspondiente a 2026.

"Así que en una situación donde se requiere más, le están dando menos", expresó.

Respecto a una posible renegociación del DR-CAFTA, Fernández señaló que, ante la negativa que atribuyó a Estados Unidos de revisar las condiciones actuales del acuerdo, República Dominicana debe trabajar en una alternativa nacional que permita proteger a sus productores.

Arroceros denuncian dificultades para comercializar sus cosechas

Durante el encuentro, representantes del sector expusieron las dificultades que enfrentan para mantener la producción y comercialización del cereal.

El productor Marino Gómez advirtió que en Jima se cultivan alrededor de 181,000 tareas de arroz, por lo que una eventual desaparición de esta actividad tendría consecuencias para la economía local y la seguridad alimentaria del país.

Gómez denunció que durante 2024 ingresaron a República Dominicana aproximadamente 4.2 millones de quintales de arroz, lo que, según explicó, provocó una saturación de las factorías y dificultó la comercialización de las cosechas nacionales.

También expresó preocupación por la carga tributaria que enfrentan los pequeños agricultores y el incremento de los costos de los insumos agrícolas.

Por su parte, Rogelio Padilla manifestó su inconformidad con los resultados de la reciente reunión en el Palacio Nacional, a la que, según indicó, los productores acudieron con la expectativa de recibir soluciones concretas.

Padilla cuestionó las dificultades para acceder a préstamos del Banco Agrícola y consideró que algunas de las medidas de mecanización anunciadas no se ajustan a las condiciones de los pequeños productores.

Asimismo, recordó que durante los gobiernos de Fernández se implementaron mecanismos de apoyo al sector, como la pignoración del arroz, que contribuyeron a mejorar la comercialización de las cosechas.

Tras escuchar las inquietudes de los agricultores, el expresidente reiteró su compromiso de acompañarlos mediante el equipo técnico que propondrá su organización política.

"Yo creo que el diálogo es la base de la solución de los problemas y en este caso por igual", afirmó.

Fernández había planteado renegociar el DR-CAFTA en México

Las declaraciones del exmandatario se producen luego de que esta semana participara en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde abordó los efectos del DR-CAFTA sobre la producción arrocera dominicana.

Durante su intervención, Fernández planteó la necesidad de renegociar las condiciones del acuerdo comercial relacionadas con el arroz.

Advirtió que la entrada del cereal estadounidense libre de aranceles podría arruinar a los productores nacionales y provocar consecuencias económicas y migratorias que, a su juicio, tampoco resultarían convenientes para Estados Unidos.

El expresidente insistió en que la participación de los productores y el esfuerzo conjunto de los diferentes sectores serán fundamentales para encontrar soluciones que permitan preservar la producción arrocera dominicana.