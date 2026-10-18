¿Qué hay detrás del encuentro de Leah Campos con presidenciables?

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, comparte con el senador Omar Fernández, el dirigente político Gonzalo Castillo y otras figuras en el Súper Colmado El León Rojo, en Baní. ( TOMADA DEL INSTAGRAM DE OMAR FERNÁNDEZ )

Existen las casualidades, pero cuando se difunden las fotos resulta más difícil hablar de ausencia de intención. Entonces, a uno le da ganas de leer entre líneas el último encuentro cultural organizado por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos.

Ocurrió el viernes 16 de octubre en el Súper Colmado El León Rojo, en Villa Sombrero, Baní. Es el tercer encuentro de colmado de la embajadora que ya conoce La Venganza y la Marquesina de Esteban.

Allí estuvieron el senador Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el dirigente peledeísta Gonzalo Castillo y un conocido empresario de la farándula que aspira a la presidencia. Los cuatro con aspiraciones expresas.

Pero Gonzalo y Omar terminaron jugando dominó como compañeros de equipo. O eso fue lo que se difundió.

Los encuentros de colmadón han sido la vía a través de la cual la embajadora ha querido proyectar cercanía y cultura hacia los dominicanos utilizando la música, la cerveza y la informalidad.

Y ahora el dominó. Omar y Gonzalo aparecen como compañeros de frente en fotos que fueron difundidas por el equipo de comunicaciones de Omar Fernández.

No sabemos si esa pareja se armó de forma espontánea o si lo armaron a la fuerza, pero ahí estaban ellos.

Los encuentros de Leah con los políticos

Gonzalo Castillo ya ha tenido varios contactos con la embajadora estadounidense desde que el 26 de mayo de este año agradeció la restitución de su visado y ella respondiera con una cita contundente: "Me dio la impresión de que la Embajada había sido usada. El poder que tiene el embajador americano para revocar visas fue usado por la política vuestra".

Remató con una visita que Gonzalo hizo a la embajadora después de que el tribunal lo favoreciera a él y a José Ramón Peralta con un no ha lugar en el caso de corrupción que el Ministerio Público alega que es liderado por Donald Guerrero.

Días después "coincidió" en Azua, en una actividad denominada "Freedom 250", como continuación de la conmemoración de la independencia de ese país.

Omar Fernández, por su parte, se había reunido con Leah Francis Campos en su oficina en febrero pasado y ha participado en varios eventos públicos junto a la diplomática en meses recientes. Al menos uno oficial, los otros organizados por terceros.

Ha expresado abiertamente su interés en una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana: "Soy de los que creo, y no lo oculto, que es necesaria una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. El día que tenga que decir una cosa contraria a lo que siento, perdería sentido que esté en esto".

Detalle de las encuestas

Wellington Arnaud, dirigente político del PRM, también estuvo invitado y, al parecer, llegó tarde luego de un largo recorrido desde Valverde.

Alcanzó a saludar de salida a la embajadora, quien le preguntó por su esposa. Arnaud le contó el trote que debió recorrer para apenas llegar a la actividad, pero la embajadora se despidió revelando que está muy pendiente a la política cuando le sentenció en forma de despedida: "Buenas encuestas"