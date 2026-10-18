Leonel Fernández: "El Gobierno ha perdido toda autoridad moral" para negociar sobre el arroz"

Actividad en la que habló Leonel Fernández, presidente de la FL, en Jarabacoa, La Vega. ( CEDIDA POR LA FP )

El presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que este domingo el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha perdido autoridad moral para negociar con Estados Unidos las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) relacionadas con el arroz.

Fernández atribuyó esa situación a las importaciones del cereal que, según denunció, fueron autorizadas durante la campaña electoral de 2024 y que habrían favorecido intereses políticos del oficialismo.

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo (FP), celebrado en Jarabacoa, provincia La Vega, el también expresidente de la República sostuvo que las decisiones adoptadas por el Gobierno debilitaron la posición dominicana frente a las autoridades estadounidenses.

"Hoy no tiene autoridad moral para representar al pueblo dominicano en unas negociaciones con los Estados Unidos. Eso es lo que ha ocurrido", manifestó Fernández, quien atribuyó las decisiones adoptadas en 2024 al interés del oficialismo de obtener ventajas durante el proceso electoral conforme a una nota de prensa.

"¿Qué ocurrió en el año 2024? Algo inusual. De 500 mil quintales de arroz que se importaban, de repente en el 2024 pasamos a importar seis millones", expresó.

El exmandatario aseguró que parte de esas importaciones procedía de países distintos de Estados Unidos y que, según su denuncia, ingresaron sin el pago de los aranceles correspondientes.

A su juicio, esas medidas comprometen la capacidad del Gobierno para defender a los productores nacionales en las conversaciones sobre las condiciones comerciales del arroz.

Leonel cuestiona el Decreto 693-24

Fernández también se refirió al Decreto 693-24 y afirmó que el Gobierno tuvo que derogarlo ante los cuestionamientos relacionados con los compromisos asumidos por el país en el marco del DR-CAFTA.

El dirigente político sostuvo que una disposición administrativa no puede modificar las obligaciones establecidas en un tratado internacional.

En ese contexto, consideró que las autoridades deben procurar una salida que tome en cuenta las condiciones de competencia entre los productores dominicanos y estadounidenses.

Fernández señaló que los agricultores de Estados Unidos cuentan con ventajas derivadas de menores costos de producción y subsidios federales, factores que, según explicó, pueden dificultar la competencia de los arroceros dominicanos ante una mayor apertura comercial.

Piden diálogo para proteger la producción nacional

El presidente de la Fuerza del Pueblo destacó la importancia del sector arrocero para la economía dominicana y afirmó que alrededor de 30,000 productores participan en esa actividad, de la que dependen directa o indirectamente unas 300,000 personas.

Asimismo, sostuvo que la producción nacional cubre aproximadamente el 95 % del consumo de arroz del país.

Fernández planteó que cualquier decisión sobre el futuro del sector debe discutirse con productores, molineros y comerciantes, en lugar de adoptarse de manera unilateral.

Recordó que el sábado anterior sostuvo un encuentro con representantes arroceros en Jima Abajo, donde puso a disposición del sector los equipos técnicos de su organización para contribuir a la búsqueda de soluciones.

"La democracia no solamente es electoral, la democracia es participativa", manifestó.

El exgobernante insistió en la necesidad de alcanzar un consenso que permita proteger la producción nacional y preservar la seguridad alimentaria.

Juramentación reúne a dirigentes del PRM y del PLD La actividad política en Jarabacoa estuvo marcada por la incorporación de dirigentes procedentes del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la Fuerza del Pueblo. Entre los juramentados figuraron el regidor de Jarabacoa José Tavárez, conocido como Yuli Peñaló; el comunicador Eddy Durán y el excandidato a diputado Fernando Manuel Núñez, junto a integrantes de sus respectivos equipos políticos. De acuerdo a la nota de prensa, Peñaló manifestó que asumía su nueva responsabilidad política con humildad y compromiso con su comunidad. Durán reconoció que anteriormente había adversado a Fernández y expresó arrepentimiento por esa postura, al tiempo que destacó las obras realizadas durante las administraciones del exmandatario. Ambos dirigentes reconocieron el trabajo de coordinación del senador del Distrito Nacional y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, para concretar las incorporaciones.