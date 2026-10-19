PRD propone que el Gobierno asuma las importaciones de arroz por 2 años

El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán. ( CEDIDA POR EL PRD )

El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, propuso que el Gobierno asuma directamente las importaciones de arroz durante este año y el próximo, como parte de las medidas para proteger a los productores nacionales ante la apertura comercial contemplada en el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Guzmán consideró que las autoridades han tenido tiempo suficiente para preparar al sector arrocero frente a la desgravación arancelaria, pero afirmó que todavía no existe un plan claro que garantice condiciones adecuadas para los productores.

"¿Qué yo haría como gobierno durante este año y el que viene? Que las importaciones las maneje el Estado dominicano. Punto", expresó el dirigente político.

Sostuvo que República Dominicana debe adoptar medidas de protección similares a las que Estados Unidos aplica para respaldar a sus productores agrícolas.

"Estados Unidos protege a sus productores y ¿qué tenemos que hacer nosotros en República Dominicana?, lo mismo que Estados Unidos: proteger nuestros productores", manifestó.

Reclama un plan de apoyo

El dirigente perredeísta recordó que desde septiembre de 2021 se realizaron gestiones diplomáticas para procurar una dispensa ante la entrada en vigor de la desgravación arancelaria del arroz y que, en febrero de 2023, el Gobierno creó una comisión interministerial para preparar un programa de apoyo al sector.

Sin embargo, afirmó que los productores todavía necesitan reglas claras para planificar sus siembras e inversiones, así como conocer los recursos económicos que el Estado destinará a respaldar la producción nacional.

Guzmán advirtió que las consecuencias de la apertura comercial trascienden el ámbito económico, debido al peso de la actividad arrocera en las comunidades rurales.

Advierte sobre impacto social

Según las cifras que ofreció, el cultivo involucra a más de 30,000 productores, genera más de 300,000 empleos y tiene presencia en 21 provincias del país.

Guzmán sostuvo que el arroz debe recibir un tratamiento especial por su importancia en la alimentación de los dominicanos y en la estabilidad económica y social.

En ese sentido, comparó la necesidad de respaldar a los arroceros con los incentivos que recibe el sector turístico, al que reconoció como estratégico para la economía nacional.

El presidente ejecutivo del PRD llamó al Gobierno a pasar de las discusiones a la aplicación de medidas concretas que permitan a los productores conocer las condiciones en que podrán desarrollar sus próximas cosechas.

Advirtió que un deterioro significativo de la producción nacional de arroz podría tener repercusiones en el empleo rural y la estabilidad social del país

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