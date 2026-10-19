Empresario Luis Viyella acusa a Danilo de demagogia por sus declaraciones sobre el arroz

El empresario agroindustrial Luis Viyella, vicepresidente ejecutivo de Fertilizantes Santo Domingo (Fersan), calificó de "penoso acto de demagogia política" las declaraciones del expresidente Danilo Medina sobre la producción de arroz y la derogación del decreto con el que el presidente Luis Abinader buscó proteger al sector frente a la apertura comercial prevista en el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Viyella sostuvo que Medina conocía el calendario de desgravación arancelaria del arroz y que durante sus ocho años de gobierno no dejó resuelta una estrategia para enfrentar la competencia externa una vez concluyera la protección comercial.

Consideró que el exmandatario debe explicar qué medidas dejó encaminadas para defender a los productores dominicanos antes de cuestionar la actuación de la actual administración.

El empresario también respondió a los señalamientos de Medina sobre los avances en variedades mejoradas de arroz durante sus gobiernos. Aunque reconoció la importancia de elevar la productividad agrícola, afirmó que ese esfuerzo no basta para competir con productores estadounidenses que reciben apoyo económico de su Gobierno.

Explicó que las semillas mejoradas permiten aumentar la producción, pero no eliminan las diferencias de costos entre los agricultores dominicanos y los estadounidenses, quienes cuentan con programas de respaldo estatal.

A juicio de Viyella, centrar el debate en la mejora de las variedades deja fuera otros factores que inciden en la competitividad del arroz dominicano, como los subsidios y las condiciones en que se desarrolla la producción en ambos países.

Medidas de protección

Viyella defendió las medidas de protección impulsadas por el presidente Abinader y sostuvo que el arroz debe ocupar un lugar prioritario en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, debido a su importancia para la seguridad alimentaria, el empleo rural y la economía nacional.

Tras la derogación del decreto, expresó su respaldo a las gestiones del mandatario para alcanzar un acuerdo que preserve la producción arrocera dominicana.

Asimismo, señaló que las negociaciones deben tomar en cuenta los intereses de ambos países y la importancia de mantener una cadena productiva que involucra a agricultores, trabajadores, molineros, transportistas y comerciantes.

El empresario insistió en que el debate sobre el futuro del sector requiere propuestas concretas y responsabilidad de quienes han ejercido el Gobierno, y rechazó que la preocupación de los productores se utilice con fines políticos.

Viyella está vinculado al sector agroindustrial a través de Fertilizantes Santo Domingo (Fersan) y Procesadora de Alimentos (Prodal), empresa de la que ha sido presidente. Su trayectoria incluye actividades relacionadas con la producción y comercialización de arroz, así como el desarrollo de semillas y tecnologías agrícolas.