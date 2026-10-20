Canadá y República Dominicana acuerdan ampliar cooperación en comercio, seguridad y tecnología

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y su homóloga canadiense, Anita Anand, coincidieron en que su visita oficial a Canadá, la primera de un canciller dominicano a esa nación en los últimos 20 años. ( DIARIO LIBRE. )

Los gobiernos de Canadá y República Dominicana acordaron fortalecer sus relaciones comerciales, ampliar la cooperación en seguridad regional y desarrollar iniciativas conjuntas en sectores estratégicos como minería, energía, inteligencia artificial, agricultura y transporte, durante una visita oficial del canciller dominicano Víctor Bisonó a Ottawa.

El encuentro, celebrado el lunes 19 de octubre, reunió a Bisonó con la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, y constituyó la primera visita oficial de un canciller dominicano a Canadá en más de veinte años, según destacó un comunicado conjunto divulgado por el gobierno canadiense.

Ambos funcionarios reafirmaron su compromiso con la expansión del comercio y las inversiones, así como con la creación de condiciones estables, transparentes y previsibles para el crecimiento económico.

Canadá destacó que República Dominicana es su principal socio comercial en el Caribe y uno de sus aliados estratégicos en materia de seguridad en el continente americano.

Las conversaciones incluyeron oportunidades para facilitar los viajes entre ambos países, mejorar la conectividad aérea y promover los intercambios turísticos y empresariales.

En el ámbito económico, los ministros identificaron posibilidades de cooperación en minería responsable y minerales críticos, energías limpias, agricultura, industria aeroespacial, educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, inteligencia artificial y transporte.

Proyecto de viviendas

También celebraron el reciente restablecimiento del acceso de las exportaciones de carne de res canadiense al mercado dominicano, una medida que contribuirá a ampliar el intercambio comercial bilateral.

Uno de los anuncios destacados fue la próxima implementación de un proyecto de viviendas asequibles en República Dominicana, respaldado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), mediante su iniciativa GROW, destinada a promover el liderazgo y la participación económica de las mujeres.

Canadá ha aportado 100 millones de dólares canadienses a esa iniciativa internacional, de los cuales 5.5 millones de dólares estadounidenses, equivalentes aproximadamente a 7.8 millones de dólares canadienses, están destinados específicamente al proyecto dominicano.

El comunicado no precisó la cantidad de viviendas que se construirán, su ubicación ni el calendario de ejecución.

Haití y seguridad regional

La situación de Haití ocupó también un espacio importante en las conversaciones. Los ministros coincidieron en la necesidad de respaldar soluciones encabezadas por los propios haitianos que permitan avanzar hacia la seguridad, la gobernabilidad democrática y la estabilidad a largo plazo.

Ambos gobiernos reafirmaron la importancia de la cooperación internacional para enfrentar las consecuencias regionales de la crisis haitiana, particularmente sus efectos sobre la seguridad y la estabilidad del Caribe.

Asimismo, examinaron los desafíos que representan el crimen organizado transnacional y los tráficos ilícitos, y expresaron su intención de profundizar la colaboración bilateral para combatir estas actividades.

En ese contexto, se comprometieron a fortalecer la cooperación regional en seguridad, incluida la conclusión de un acuerdo de cooperación en seguridad aeronáutica. El documento no establece una fecha para su firma ni detalla sus disposiciones.

Una nueva etapa bilateral

La ministra Anita Anand consideró que la visita representa el comienzo de una nueva etapa en las relaciones entre Canadá y República Dominicana.

Subrayó la importancia del país caribeño como socio comercial y aliado en materia de seguridad, y manifestó el interés canadiense en ampliar la cooperación económica y enfrentar conjuntamente las actividades delictivas transnacionales.

Por su parte, Bisonó agradeció la acogida de las autoridades canadienses y destacó que la visita constituye un acontecimiento significativo después de más de dos décadas sin un encuentro oficial de esta naturaleza.

El embajador dominicano en Ottawa, José Blanco, ha coordinado la visita junto al equipo de la misión.

El canciller recordó los 72 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y expresó su confianza en que esa trayectoria permitirá profundizar la cooperación en comercio, inversiones, seguridad regional y otras áreas de interés común.

Bisonó también extendió una invitación a su homóloga canadiense para visitar República Dominicana próximamente.

Al concluir el encuentro, ambos ministros acordaron mantener un diálogo político regular de alto nivel y promover iniciativas concretas que permitan traducir los compromisos diplomáticos en resultados económicos y de seguridad.

El comunicado conjunto presenta la visita como un paso hacia una relación bilateral más estrecha, aunque buena parte de las iniciativas anunciadas todavía deberá concretarse mediante acuerdos y mecanismos específicos de ejecución.