En respuesta a las críticas de representantes del sector arrocero sobre las recientes medidas anunciadas por el Gobierno, el presidente Luis Abinader aseguró que todos los actores involucrados fueron informados y consultados antes de tomar las decisiones.

El mandatario afirmó que las autoridades sostuvieron reuniones con representantes del sector para explicar el alcance de las disposiciones, incluido el controvertido decreto 635-26 que elimina los aranceles y restricciones a la importación de arroz estadounidense.

"Hay gente que se pone nervioso cuando se le pone un micrófono, pero ahí estaban todos informados de lo que íbamos a hacer y discutimos con ellos la estrategia", dijo.

Abinader insistió en que los principales representantes del sector arrocero, incluida la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), estaban al tanto de las medidas adoptadas por las autoridades, entre ellas la derogación del decreto 693-24, que gravaba las importaciones de arroz que excedían las cuotas del DR-Cafta.

"Sabían lo del decreto y conocen la estrategia también que nosotros vamos a llevar", puntualizó enérgicamente el mandatario.

Abinader aseguró que la producción nacional de arroz constituye un asunto prioritario para el país y que su administración continuará protegiendo a los productores dominicanos.

"La producción del arroz es de seguridad nacional y así lo vamos a defender. Lo estamos defendiendo en las negociaciones con Estados Unidos", manifestó.

Reacción del sector arrocero

Las declaraciones del mandatario se producen después de que representantes del sector arrocero manifestaran su insatisfacción con las medidas anunciadas por el Gobierno el pasado 16 de octubre, ante la presión de los productores estadounidenses para ampliar su acceso al mercado dominicano.

En esa ocasión, el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Marco Rodríguez, afirmó que las disposiciones no ofrecían soluciones concretas para garantizar la competitividad de los productores nacionales.

"Nosotros nos vamos al campo hoy sin ninguna solución a lo que hemos denunciado como producción nacional arrocera", expresó Rodríguez.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno figuran la creación de un fondo especial para fortalecer la producción arrocera (todavía sin presupuesto asignado), la ampliación del financiamiento a tasas preferenciales y mejoras en los sistemas de riego y drenaje. La mayoría de estas iniciativas fueron anunciadas sin fecha de ejecución.

En ese sentido, diversos productores cuestionaron que todavía no se hayan definido los recursos necesarios ni un calendario preciso para ejecutarlas.

La controversia también está relacionada con la decisión gubernamental de derogar el decreto 693-24, en medio de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y los compromisos asumidos por República Dominicana en el marco del DR-Cafta.