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Vicepresidenta Raquel Peña participa en encuentro empresarial abordó la economía del país

En la actividad, el empresario Manuel Estrella destacó el crecimiento económico de la nación y llamó a fortalecer la formación técnica, la investigación y la competitividad

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    Vicepresidenta Raquel Peña participa en encuentro empresarial abordó la economía del país
    Raquel Peña (c) rodeada de empresarios y funcionarios. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participó este miércoles en un almuerzo-conferencia organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana (Cadomex), en el que el empresario Manuel Estrella analizó la evolución de la economía dominicana y los desafíos para mantener su crecimiento.

    Durante la actividad, Estrella, quien tuvo a su cargo la conferencia titulada Desarrollo de la economía dominicana, destacó que el tamaño de la economía nacional se multiplicó aproximadamente por 18 entre 1966 y 2026, un comportamiento que atribuyó, entre otros factores, a la continuidad democrática y la estabilidad política.

    El empresario explicó que el país ha experimentado una transformación de su estructura productiva, al pasar de una economía basada principalmente en la agricultura y las exportaciones tradicionales a otra con una mayor participación de sectores como el turismo, las zonas francas, los servicios financieros y la construcción.

    Durante su intervención, también reconoció los esfuerzos de la vicepresidenta Raquel Peña, desde la presidencia del Gabinete de Promoción de Inversiones, para reducir las trabas burocráticas y agilizar los procedimientos relacionados con la inversión en el país.

    El empresario destacó, además, el papel del sector privado en la transformación productiva y en la generación de oportunidades para el desarrollo nacional.

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    Infografía
    El empresario Manuel Estrella, fue el orador principal. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Participantes

    El almuerzo-conferencia reunió a representantes del sector empresarial, autoridades gubernamentales, miembros del cuerpo diplomático y otras personalidades vinculadas con la actividad económica.

    Entre los asistentes estuvieron el embajador de México en la República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González; el presidente de Cadomex, Jesús Cornejo Bravo; el expresidente Leonel Fernández; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini.

    La actividad sirvió como espacio de intercambio sobre los avances de la economía dominicana y las medidas necesarias para fortalecer su crecimiento, atraer inversiones y consolidar la competitividad del país.

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