Abinader supervisa construcción de túnel solucionará inundaciones en la Luperón

En el centro el presidente de la República, Luis Abinader ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader supervisó la noche de este jueves los trabajos de construcción del sistema de drenaje pluvial de la avenida Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional, una obra destinada a solucionar las inundaciones que afectan la vía desde hace años.

"Vine aquí para supervisar la construcción del sistema de drenaje que es, quizás, uno de los más importantes para la ciudad Santo Domingo debido a las inundaciones que se provocan en esta importante avenida cada vez que tenemos lluvias de cierta intensidad", dijo el mandatario.

El proyecto contempla la construcción de un túnel subterráneo de aproximadamente tres kilómetros de longitud, cinco metros de diámetro y una profundidad superior a los 10 metros. La infraestructura permitirá conducir las aguas pluviales captadas en la superficie hasta el mar Caribe.

La obra se ejecuta con fondos provenientes de la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia, durante el recorrido, Abinader destacó la importancia de este sistema de drenaje para reducir las inundaciones en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-22-at-221348-d09281ae.jpeg Avances del túnel. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-22-at-221350-5471c79e.jpeg El túnel descargará las aguas directamente en el mar Caribe. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-22-at-221348-1-ba13f02b.jpeg El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA ) ‹ >

El jefe de Estado explicó que, junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, supervisó el diseño de ingeniería y los avances de los trabajos. Asimismo, expresó su satisfacción con el ritmo de ejecución, el método constructivo y las medidas de seguridad implementadas.

Estrella aseguró que el proyecto permitirá mejorar el drenaje de la avenida Luperón y conectar sectores aledaños, incluidos puntos de Herrera y la avenida Anacaona.

Detalles del proyecto

El funcionario explicó que la intervención contempla un conducto central de gran diámetro y que se trabaja para agilizar su ejecución mediante varios frentes simultáneos. Añadió que el tiempo de terminación dependerá de las condiciones del terreno que se encuentren durante las excavaciones.

Características de la obra

El túnel descargará las aguas directamente en el mar Caribe, en el área de Manresa. El sistema estará destinado exclusivamente a la conducción de aguas pluviales, no residuales.

Impacto y alcance

La primera etapa de la intervención comprende el tramo entre las inmediaciones de la Plaza de la Bandera y el malecón de Santo Domingo.

En una fase posterior, se contempla extender el sistema hacia otros puntos de la capital, con el propósito de ampliar la capacidad de captación y conducción de las aguas pluviales.