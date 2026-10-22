Héctor Acosta: "Sería un poquito difícil vencer a Omar Fernández en el 2028"

Héctor Acosta, senador de Monseñor Noeul. ( CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE OMAR FERNÁNDEZ )

Para el senador Héctor Acosta -el Torito-, una candidatura presidencial del legislador Omar Fernández representaría un peligro en las elecciones de 2028 para el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización a la cual pertenece.

Omar Fernández es senador del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Su nombre sale en encuestas como una opción para la candidatura presidencial de esa organización. LA FP no ha decidido todavía quién lo representará en los próximos comicios.

El legislador por la provincia Monseñor Nouel reconoció que Fernández sería un adversario electoral de cuidado para el partido gobernante, al admitir que resultaría "un poquito difícil vencerle" en una eventual contienda presidencial.

Conforme a una nota de prensa del equipo político de Fernández, el senador atribuyó esa fortaleza política al perfil del joven senador de la Fuerza del Pueblo, al destacar cualidades personales que, a su juicio, le han permitido conectar con el electorado dominicano y proyectar una imagen favorable ante la población.

"Es un muchacho que le cae bien a la gente, inteligente, joven, yo soy muy amigo de él... y yo creo que la gente también desde fuera ve lo mismo, porque es un muchacho sano, humilde también", expresó el congresista oficialista durante una entrevista en el podcasts "Entre líneas" del periodista Haysel González.

No obstante, el Torito aclaró que corresponde a la Fuerza del Pueblo definir sus candidaturas presidenciales en el momento oportuno, al tiempo que reafirmó que, dentro del PRM, su compromiso político está con las aspiraciones de Carolina Mejía.