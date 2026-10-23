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Abinader encabezará inauguraciones y estrenará el programa "El Presidente en el Barrio"

La agenda presidencial incluye actividades en San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y Santiago

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    Abinader encabezará inauguraciones y estrenará el programa El Presidente en el Barrio
    El presidente de la República Luis Abinader junto a comunitarios. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA)

    El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado 24 y domingo 25 de octubre una agenda de trabajo que incluye inauguraciones de obras, entrega de títulos de propiedad y apartamentos, encuentros con jóvenes y jornadas de inclusión social en San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y Santiago.

    La novedad de la agenda es el lanzamiento del programa "El Presidente en el Barrio2, durante un encuentro con residentes de San Lázaro, Ciudad Nueva, San Carlos y Villa Francisca, en el Club San Lázaro

    La Presidencia informó que el mandatario iniciará la agenda del sábado a las 10:30 de la mañana con la graduación de cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Loyola, en el Auditorio Mayor de la institución.

    • A las 12:30 del mediodía, inaugurará el saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Girasoles, una obra destinada a mejorar el drenaje y las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades cercanas.

    A la 1:15 de la tarde, sostendrá un encuentro con 400 jóvenes de los distritos escolares de Santo Domingo Norte y La Victoria, en el Club Osvaldo Rafael Mercedes (CROM).

    Luego, a las 2:30 de la tarde, entregará 393 títulos de propiedad: 283 correspondientes a lotes y servicios y 110 al proyecto Invivienda Santo Domingo. La actividad se realizará en el polideportivo de Lotes y Servicios, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias beneficiarias.

    A las 3:30 de la tarde, encabezará la inauguración del techado del Politécnico Ave María, destinado a fortalecer los espacios educativos, deportivos y recreativos del centro.

    A las 4:15 de la tarde, inaugurará 97 apartamentos del residencial Acacias I, como parte de las iniciativas gubernamentales para ampliar el acceso a viviendas.

    Escuchará a los barrios

    La agenda del sábado concluirá a las 5:00 de la tarde con el lanzamiento del programa «El Presidente en el Barrio», en el Club San Lázaro. Participarán residentes en San Lázaro, Ciudad Nueva, San Carlos y Villa Francisca. 

    Actividades en Santiago el domingo

    El presidente comenzará la jornada a las 11:00 de la mañana con el programa de sustitución de fogones por estufas, que beneficiará a 2,282 personas. La iniciativa busca reducir el uso de leña y carbón, proteger la salud de las familias vulnerables y contribuir al cuidado del medioambiente. La actividad se realizará en el polideportivo del Club Plaza Valerio.

    A las 12:00 del mediodía, encabezará una Jornada de Inclusión Social Primero Tú en la Escuela Griselis Martínez, en el barrio Pekín.

    Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, participará en otra jornada del mismo programa en la Escuela Julio Alberto, en el sector La Yagüita de Pastor.

    La agenda concluirá a las 2:00 de la tarde con una tercera Jornada de Inclusión Social Primero Tú, en el Bajo Techo Ambiórix Rodríguez, en Cienfuegos, para facilitar el acceso de los residentes a servicios y programas sociales.

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