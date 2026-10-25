Bulin 47 se presenta en acto de Carolina Mejía y dice: "Si no es ella, no es nadie"

Carolina Mejía y Bulin 47 se abrazan en el acto. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DE CM )

El exponente urbano Bulin 47 se presentó este domingo en una actividad política de Carolina Mejía, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a quien manifestó su simpatía.

Durante su presentación artística en el Club San Carlos, el exponente pidió un aplauso para la también alcaldesa del Distrito Nacional y la definió como la persona ideal para convertirse en la candidata presidencial del partido oficialista en las elecciones de 2028.

"Una bulla para Carolina Mejía. No bulto ni paquete, si no es ella, no es nadie", proclamó desde la tarima el cantante, cuyo nombre de pila es Hancel Teodoro Vargas Reynoso.

Bulin 47 interpretó su popular tema "Dame hombro", grabado en colaboración con el colombiano Kevin Wai, durante la juramentación de 32 comandos provinciales de la juventud del proyecto presidencial de Mejía. Su participación artística fue una sorpresa para los asistentes.

¡Esto no e´ paquete ni falacia! Esto es lo que se llama estar con mi gente! Compartir, abrazarnos y sentir de cerca esa energía tan contagiosa de nuestra juventud. Gracias por tanto cariño y a mi querido Bulin 47 por acompañarnos. ¡Así sí e´ bueno! https://t.co/wLAlrSM26r — CarolinaMejiaG (@CarolinaMejiaG) October 25, 2026

Durante el acto, la aspirante presidencial perremeísta aseguró que incorporará a los jóvenes en la toma de decisiones de un eventual gobierno.

"No vengo a hacer promesas, vengo a comprometerme: ustedes, que están trabajando por este proyecto, gobernarán con este proyecto", expresó.

Según explicó su equipo de campaña, la juramentación marcó el inicio de una nueva etapa de organización territorial, en la que los comandos provinciales tendrán la responsabilidad de promover la participación juvenil, fortalecer el contacto con las comunidades y respaldar las aspiraciones presidenciales de Mejía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-25-at-82600-pm-39fbe4ba.jpeg (CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DE CAROLINA MEJÍA)

La actividad también contó con la participación del humorista Anderson Humor y otras figuras del entretenimiento.

Entre los dirigentes políticos presentes estuvieron Ricardo de los Santos, jefe de campaña; las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló; la alcaldesa Betty Gerónimo; el alcalde Francisco Peña, y Freddy Fernández, director operativo nacional de la campaña