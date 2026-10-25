Leonel Fernández pide al Gobierno medidas preventivas ante crisis de seguridad en Haití

Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo. ( CEDIDA POR LA FP )

El expresidente de la República Leonel Fernández llamó este domingo a las autoridades dominicanas a mantenerse alerta y adoptar medidas preventivas ante el agravamiento de la inseguridad en Haití, país que ha visto su inseguridad crecer cada día y está en su punto álgido con el secuestro de cuatro militares de El Salvador.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) manifestó su preocupación por los acontecimientos relacionados con la Fuerza de Supresión de Pandillas desplegada en el vecino país y la desaparición de cuatro militares salvadoreños.

"Lo ocurrido con la Fuerza de Supresión de Pandillas y los cuatro militares salvadoreños desaparecidos confirma que la inseguridad en Haití sigue agravándose", expresó Fernández en una nota de prensa de la organización, que cita, a su vez, una publicación del político en su cuenta en X.

La Presidencia del país anunció este domingo que el presidente de la República, Luis Abinader, abordará el tema haitiano y la frontera en su entrega de LA Agenda Semanal de este lunes, programa que adelantó de horario.

Peligro que representan las bandas armadas

El exmandatario consideró que la situación haitiana requiere atención permanente por parte de las autoridades dominicanas, ante los riesgos que representa la expansión de la violencia y las operaciones de las bandas armadas.

"Debemos mantenernos alerta y tomar medidas preventivas para preservar nuestra seguridad nacional", enfatizó.

Fernández reiteró así su llamado a actuar de manera anticipada frente a la evolución de la crisis de seguridad en Haití, debido a sus posibles implicaciones para la República Dominicana.

La declaración fue difundida por la Secretaría de Comunicaciones de la Fuerza del Pueblo.