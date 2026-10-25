Abinader felicita a Lula da Silva tras su reelección en Brasil

Foto de archivo del presidente Luis Abinader y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

El presidente Luis Abinader felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras resultar reelecto en las elecciones de Brasil este domingo.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario dominicano saludó al pueblo brasileño por celebrar una jornada electoral que calificó como cívica y participativa.

Asimismo, felicitó a Da Silva por su victoria y le invitó a seguir trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera.

"Saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral cívica y participativa celebrada en el día de hoy. Al presidente @LulaOficial, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera", expresó el jefe de Estado en su publicación.

Saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral cívica y participativa celebrada en el día de hoy. Al presidente @LulaOficial, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera. — Luis Abinader (@luisabinader) October 26, 2026

Resultados de las elecciones

El presidente brasileño ganó la segunda vuelta con un 51.76 % de los votos, frente al 48.24 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99.81 % de las urnas escrutadas.

Lula asumirá su cuarto mandato —segundo consecutivo— el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

El presidente brasileño prometió que hará "el mejor mandato que ningún presidente haya hecho" en Brasil, al hablar a su país tras la victoria.