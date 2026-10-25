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Abinader felicita a Lula da Silva tras su reelección en Brasil

Le invitó a seguir trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera

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    Abinader felicita a Lula da Silva tras su reelección en Brasil
    Foto de archivo del presidente Luis Abinader y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.)

    El presidente Luis Abinader felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras resultar reelecto en las elecciones de Brasil este domingo.

    A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario dominicano saludó al pueblo brasileño por celebrar una jornada electoral que calificó como cívica y participativa.

    Asimismo, felicitó a Da Silva por su victoria y le invitó a seguir trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera.

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    "Saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral cívica y participativa celebrada en el día de hoy. Al presidente @LulaOficial, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera", expresó el jefe de Estado en su publicación.

    Resultados de las elecciones

    El presidente brasileño ganó la segunda vuelta con un 51.76 % de los votos, frente al 48.24 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99.81 % de las urnas escrutadas.

    • Lula asumirá su cuarto mandato —segundo consecutivo— el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

    El presidente brasileño prometió que hará "el mejor mandato que ningún presidente haya hecho" en Brasil, al hablar a su país tras la victoria.

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       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.