Omar Fernández: “Al principio resultaba un poco incómodo” que lo compararan con su padre

Omar Fernández y su padre Leonel Fernández ( CEDIDA POR LA FP )

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, reconoció que las comparaciones con su padre, el expresidente Leonel Fernández, le resultaron incómodas al principio, aunque aseguró que con el tiempo aprendió a asumirlas y a valorar las ventajas de tener como referente a alguien con experiencia en la Presidencia de la República.

Durante una entrevista en inglés en The Swift Hour, una serie digital conducida por Matthew Swift, cofundador, presidente y director ejecutivo de Concordia, el legislador explicó que las expectativas sobre su inteligencia, formación intelectual y hábitos de lectura suelen acompañarlo.

“¿Será tan inteligente como su padre? ¿Leerá tantos libros como él? ¿Será tan intelectual como él?”, expresó al describir algunas de las preguntas que acompañan las comparaciones entre ambos.

Omar Fernández admitió que esa situación representó inicialmente un desafío, pero dijo que comprendió que cada persona tiene características y cualidades propias.

"Al principio resultaba un poco incómoda y suponía un desafío. Sin embargo, pronto comprendí que nadie es exactamente igual a otra persona" Omar Fernández Senador del DN “

El senador también destacó el orgullo que siente por su familia y reconoció la influencia de sus padres en su formación personal.

“Por supuesto, me siento muy orgulloso de ser su hijo —y también hijo de mi madre, que no es una figura pública—; he heredado mucho de ambos”, afirmó.

Valora la experiencia de su padre

Más allá de las comparaciones, el legislador consideró que tener cerca a Leonel Fernández representa una oportunidad para recibir orientación y conocer de primera mano la perspectiva de alguien que ha ocupado la jefatura del Estado.

En ese sentido, resaltó la posibilidad de consultarle sobre asuntos para los que todavía busca respuestas y aprender de su experiencia política y administrativa.

“Puedo obtener la perspectiva de alguien que ha sido presidente y que posee esa experiencia de la que ahora intento aprender”, señaló.

El senador sostuvo que, aunque las comparaciones tienen aspectos difíciles, también ofrecen ventajas por la posibilidad de contar con una referencia cercana.

“Así que, aunque hay aspectos negativos, en conjunto diría que es algo muy positivo”, concluyó.

Posibles aspirantes para 2028

Las declaraciones se producen mientras los nombres de Omar Fernández y Leonel Fernández figuran entre los mencionados en el debate político sobre la futura candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo para las elecciones de 2028.

Leonel Fernández, presidente de esa organización política, ha ocupado la Presidencia de la República en tres ocasiones.