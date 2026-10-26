"Felicito al presidente y amigo": Leonel Fernández augura éxitos a Lula da Silva en su nuevo mandato

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández felicitó este lunes al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su cuarta victoria electoral y le deseó éxitos en su nuevo gobierno.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Fernández expresó su satisfacción por la reelección de Lula y destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos pueblos.

"Felicito al presidente y amigo Lula por su reelección y al pueblo brasileño por la jornada democrática celebrada ayer. Le deseo éxito en este nuevo mandato, en beneficio de Brasil y de toda nuestra región. Que sigamos fortaleciendo los lazos de amistad entre nuestros pueblos", escribió el exmandatario y también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP).

Felicito al presidente y amigo @lulaoficial por su reelección y al pueblo brasileño por la jornada democrática celebrada ayer. Le deseo éxito en este nuevo mandato, en beneficio de Brasil y de toda nuestra región. Que sigamos fortaleciendo los lazos de amistad entre nuestros pueblos. — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) October 26, 2026

Resultados electorales en Brasil

Lula, de casi 81 años, obtuvo la victoria el domingo tras imponerse al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas.

El dirigente izquierdista alcanzó cerca del 51.8 % de los votos válidos, frente al 48.2 % obtenido por su rival, según los resultados oficiales divulgados tras el escrutinio.

Trayectoria de Lula

Lula, considerado el primer presidente obrero de Brasil, ya había establecido un récord de permanencia en el poder entre los mandatarios elegidos democráticamente en el país, tras gobernar durante dos períodos consecutivos, de 2003 a 2010.

Con su nuevo mandato, previsto hasta 2030, el mandatario brasileño tendrá 85 años al concluir su gestión y acumulará 16 años en la Presidencia, considerando sus períodos anteriores y el actual.