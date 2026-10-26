El Salvador desmiente mensaje atribuido a Bukele que cuestiona a RD y sus militares

El Gobierno de El Salvador desmintió este lunes que el presidente Nayib Bukele haya emitido un mensaje en el que se cuestiona a la República Dominicana y a sus militares, en medio de las labores de búsqueda de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en Haití.

El contenido, que circuló en las redes sociales, atribuía a Bukele declaraciones en las que supuestamente afirmaba que el Gobierno dominicano y sus militares no eran confiables, aunque aseguraba que seguirían creyendo que Dios les daría la victoria.

En una comunicación oficial remitida a las autoridades dominicanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador aclaró que el contenido difundido es falso y no representa la posición de ese país.

"La información contenida en dichos mensajes es completamente falsa, carece de fundamento y no refleja, de manera alguna, la posición de El Salvador ni la naturaleza de nuestra relación con la República Dominicana", establece la comunicación enviada por la Cancillería salvadoreña al Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano (Mirex), según informó esta institución en una nota de prensa.

El Mirex dijo que los gobiernos de la República Dominicana y El Salvador mantienen relaciones de cooperación y coordinación bilateral.

Desaparición de militares

Este lunes, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, consideró durante el encuentro LA Agenda Semanal que las autoridades haitianas desconocen la situación en que se encuentran los cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada perpetrada por pandillas en las afueras de Puerto Príncipe. El mandatario evitó especular sobre si los soldados permanecen con vida.

Los soldados pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecieron hace ocho días en las afueras de Puerto Príncipe, una ciudad controlada en gran parte de las bandas.

El jueves, Bukele envió un contingente a Haití para apoyar las labores de búsqueda de los militares, aunque no especificó el número de efectivos desplegados. En ese contexto, comenzó a circular el mensaje falso atribuido al mandatario salvadoreño.

Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití a causa de la violencia de las bandas armadas. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estos grupos también serían responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de 1,000 mujeres y niñas.