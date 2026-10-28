Excanciller Miguel Vargas pide mayor intervención internacional ante crisis en Haití

El excanciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, llamó este miércoles a la comunidad internacional a asumir un papel más activo frente al agravamiento de la crisis política, institucional y de seguridad en Haití, al advertir sobre los riesgos que esta situación representa para la República Dominicana.

El excanciller dominicano expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el vecino país y la expansión de las bandas criminales, que, según señaló, mantienen el control de amplias zonas del territorio haitiano.

Vargas Maldonado también es presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

"La grave crisis que abate a Haití se recrudece en forma sostenida y alarmante", manifestó Vargas de acuerdo con una nota de prensa difundida por el PRD, que cita una publicación del político en sus redes sociales.

Cree insuficiente control fronterizo

El dirigente político sostuvo que la República Dominicana, por su condición de país fronterizo y los efectos que recibe de la crisis haitiana, debe mantener un reclamo permanente para que la comunidad internacional asuma mayores responsabilidades en la búsqueda de soluciones.

En ese sentido, consideró que las medidas de control migratorio y vigilancia fronteriza resultan insuficientes para enfrentar las consecuencias de la situación en Haití, por lo que planteó fortalecer las gestiones diplomáticas para articular una respuesta regional.

"El momento es para accionar con el propósito de generar y encabezar un bloque regional que asuma con todo vigor ese reclamo, ya sustentado por Naciones Unidas", expresó.

Recuperación institucional

Vargas Maldonado señaló que la pacificación de Haití debe convertirse en una prioridad de la comunidad internacional, al considerar que constituye una condición necesaria para recuperar la estabilidad institucional y económica del vecino país.

Asimismo, planteó que los esfuerzos internacionales deben estar acompañados de recursos que permitan restablecer las instituciones haitianas, recuperar sus estructuras productivas y generar condiciones favorables para atraer inversiones.

De acuerdo con la nota, el presidente del PRD insistió en la necesidad de que la República Dominicana impulse una estrategia diplomática regional que contribuya a la estabilización de Haití, más allá de las medidas adoptadas para controlar las consecuencias de la crisis en territorio dominicano.

La grave crisis que abate a Haití se recrudece en forma sostenida y alarmante. La problemática inquieta mucho más, al compás del indiscutible control que exhiben las bandas criminales que operan al otro lado de la frontera, derivando en un peligroso proceso que coloca cada día más a nuestro país en condición de elevadísimo riesgo. Como el país más afectado después de Haití y segunda víctima de la desgracia en la que ha devenido el desplome del Estado y país con el cual hacemos frontera territorial, la República Dominicana está llamada a ratificar en forma sostenida el reclamo de solución impostergable a esa crisis por parte de la comunidad internacional y poner todo su empeño en la solución de la misma. En adición a las medidas con las que procuran control migratorio, trasiegos y otras secuelas de la crisis haitiana sobre nuestra nación, a todas luces insuficientes, el momento es para accionar con el propósito de generar y encabezar un bloque regional que asuma con todo vigor ese reclamo, ya sustentado por Naciones Unidas. La postura de nuestra nación en vilo debe estar dirigida a dejar claramente establecida la prioridad de esa comunidad internacional de hacer suya la responsabilidad de pacificar Haití como condición sinequanon y aportar los recursos para iniciar su necesario relanzamiento institucional y dar paso a la reincorporación y creación de sus estructuras productivas para la muy reclamada y más que necesaria inversión. — Miguel Vargas (@MiguelVargasM) October 28, 2026