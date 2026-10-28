Excanciller Miguel Vargas pide mayor intervención internacional ante crisis en Haití
El también presidente del PRD entiende que las medidas de control migratorio y vigilancia fronteriza resultan insuficientes para enfrentar las consecuencias de la situación en el vecino país
El excanciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, llamó este miércoles a la comunidad internacional a asumir un papel más activo frente al agravamiento de la crisis política, institucional y de seguridad en Haití, al advertir sobre los riesgos que esta situación representa para la República Dominicana.
El excanciller dominicano expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el vecino país y la expansión de las bandas criminales, que, según señaló, mantienen el control de amplias zonas del territorio haitiano.
Vargas Maldonado también es presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
"La grave crisis que abate a Haití se recrudece en forma sostenida y alarmante", manifestó Vargas de acuerdo con una nota de prensa difundida por el PRD, que cita una publicación del político en sus redes sociales.
Roberto Rosario considera imprudente ofrecer apoyo a tropas salvadoreñas en Haití
Leonel Fernández pide al Gobierno medidas preventivas ante crisis de seguridad en Haití
Cree insuficiente control fronterizo
El dirigente político sostuvo que la República Dominicana, por su condición de país fronterizo y los efectos que recibe de la crisis haitiana, debe mantener un reclamo permanente para que la comunidad internacional asuma mayores responsabilidades en la búsqueda de soluciones.
En ese sentido, consideró que las medidas de control migratorio y vigilancia fronteriza resultan insuficientes para enfrentar las consecuencias de la situación en Haití, por lo que planteó fortalecer las gestiones diplomáticas para articular una respuesta regional.
"El momento es para accionar con el propósito de generar y encabezar un bloque regional que asuma con todo vigor ese reclamo, ya sustentado por Naciones Unidas", expresó.
Recuperación institucional
Vargas Maldonado señaló que la pacificación de Haití debe convertirse en una prioridad de la comunidad internacional, al considerar que constituye una condición necesaria para recuperar la estabilidad institucional y económica del vecino país.
- Asimismo, planteó que los esfuerzos internacionales deben estar acompañados de recursos que permitan restablecer las instituciones haitianas, recuperar sus estructuras productivas y generar condiciones favorables para atraer inversiones.
De acuerdo con la nota, el presidente del PRD insistió en la necesidad de que la República Dominicana impulse una estrategia diplomática regional que contribuya a la estabilización de Haití, más allá de las medidas adoptadas para controlar las consecuencias de la crisis en territorio dominicano.