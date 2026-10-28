Roberto Rosario considera imprudente ofrecer apoyo a tropas salvadoreñas en Haití

El dirigente de Fuerza del Pueblo califica de imprudente el apoyo a tropas salvadoreñas en Haití ( ARCHIVO )

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, calificó de imprudentes las declaraciones sobre un ofrecimiento de apoyo logístico y de inteligencia de República Dominicana a tropas salvadoreñas en Haití, al considerar que comprometerían la seguridad nacional y la estabilidad fronteriza.

Rosario sostuvo que involucrar al país en operativos armados en territorio haitiano sin el aval de las autoridades de esa nación ni de las Naciones Unidas constituiría una peligrosa imprudencia diplomática.

Riesgos para la seguridad

"Proteger la frontera significa salvaguardar nuestro territorio y a nuestra gente, no prestar el país como plataforma para actividades bélicas", expresó el dirigente opositor.

Advirtió que una participación dominicana en esas acciones podría provocar víctimas inocentes y convertir al país en un actor de primer orden dentro del conflicto haitiano.

A su juicio, trasladar estrategias de choque a la crisis del vecino país, desde territorio dominicano o con respaldo nacional, pondría en riesgo a la población civil y a las comunidades fronterizas.

Consideraciones políticas

El dirigente afirmó que la seguridad nacional requiere prudencia, responsabilidad y respeto al derecho internacional. Cuestionó que asuntos de esa naturaleza se aborden mediante anuncios en redes sociales o atendiendo a cálculos políticos internos.

Asimismo, atribuyó a intereses mediáticos y electorales lo que describió como una pretensión de involucrarse en el conflicto. Según Rosario, la crisis haitiana no debe utilizarse para buscar protagonismo nacional o internacional ante un supuesto desgaste político interno.

"La seguridad nacional no se maneja con titulares", manifestó.

Rosario insistió en que el control fronterizo debe responder a los intereses dominicanos y rechazó cualquier participación motivada por beneficios políticos ajenos.

Consideró que utilizar la seguridad regional como una vitrina electoral debilitaría las tareas de protección de la soberanía. Reiteró que la crisis haitiana exige seriedad y que cualquier decisión debe preservar la paz fronteriza, la seguridad de la población y la estabilidad regional.