Antonio Marte sobre acción de Bukele en Haití: "¡Que les dé duro a las bandas!"

El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, aseguró este jueves que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue enviado por Dios a Haití, al referirse a la intervención del mandatario en el vecino país.

"Que les dé duro a las bandas. A Bukele lo mandó Dios a Haití", expresó el legislador antes de participar en un encuentro en el Palacio Nacional.

Las declaraciones de Marte se producen en medio de la tensión generada por la desaparición de cuatro salvadoreños en Puerto Príncipe y el posterior despliegue de militares de El Salvador para participar en las labores de búsqueda y rescate.

El senador manifestó su respaldo a la decisión de Bukele de enviar efectivos militares a Haití con el propósito de localizar y rescatar a los técnicos aeronáuticos de su país.

Al referirse a la seguridad fronteriza, Marte aseguró que la frontera dominicana está protegida como nunca antes frente a las bandas armadas que operan en territorio haitiano.

Operación en Haití

"La frontera está segura. El presidente dijo que las bandas no pueden intentar llegar a 20 kilómetros, que echen para atrás. Yo me siento seguro; la frontera nunca había estado tan segura. ¡Bukele, que les dé duro a los delincuentes!", manifestó.

Este jueves, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se dirigió al pueblo haitiano para explicar que el despliegue de militares de su país en Haití no constituye una invasión, sino una operación destinada a localizar y rescatar a los cuatro técnicos aeronáuticos que permanecen secuestrados desde hace más de una semana.

En un mensaje escrito en creole y publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que su Gobierno no tiene intención de invadir el territorio haitiano ni de apropiarse de sus riquezas, sino de conseguir que sus cuatro compatriotas regresen sanos y salvos a casa.

El Salvador ha enviado efectivos militares para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades haitianas, por su parte, han señalado que la localización de los técnicos constituye una prioridad.