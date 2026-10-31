Juan Bosch, 25 años después: el legado del expresidente que sigue presente en la vida dominicana

Este 1 de noviembre se cumplen 25 años de la muerte de Juan Bosch, escritor, ensayista y expresidente de la República Dominicana, cuyo nombre permanece vinculado a distintos capítulos de la historia política del país, a una obra literaria que retrató las desigualdades sociales y a espacios públicos que lo recuerdan en diferentes provincias.

Para quienes tienen menos de 25 años, el nombre de Juan Bosch remite a vías de comunicación, instalaciones de salud, estaciones de transporte, centros educativos y espacios culturales.

Estos jóvenes no vivieron la época en la que el expresidente, político y escritor dominaba la escena pública junto a Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Los tres ocupaban las portadas de los diarios y marcaban, muchas veces, la pauta informativa con sus palabras o acciones.

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde su muerte. En 2019, durante el último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que fundó, el Congreso Nacional aprobó la Ley núm. 270-19, que reconoce su obra como patrimonio documental y cultural del país y dispone medidas para preservar y difundir su legado.

Su trayectoria abarcó más de medio siglo de vida pública. Desde el exilio y la organización de fuerzas políticas hasta su llegada a la Presidencia en 1963, Bosch participó en acontecimientos que marcaron el desarrollo de la democracia dominicana.

También dedicó buena parte de su vida a escribir cuentos, novelas, biografías y ensayos sobre la sociedad, la historia y las relaciones de poder.

Su historia política comenzó a tomar forma fuera del país. Durante su exilio en Cuba, Bosch participó, junto a otros dirigentes, en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1939.

En diciembre de 1962 ganó las primeras elecciones democráticas celebradas después del ajusticiamiento de Trujillo. Asumió la Presidencia el 27 de febrero de 1963, con un proyecto de gobierno que tenía entre sus objetivos la defensa de las libertades públicas y la transformación institucional del Estado.

Su mandato duró siete meses. El 25 de septiembre de 1963 fue derrocado mediante un golpe de Estado, que interrumpió el proceso democrático iniciado con las elecciones del año anterior.

A partir de entonces, Bosch continuó su actividad política desde la oposición. En 1973 fundó el PLD, organización con la que participó en sucesivos procesos electorales y que obtuvo la victoria en las elecciones de 1996, después de que Bosch se presentara por última vez como candidato presidencial en 1994.

La historia ocupó un lugar central en sus análisis. En sus ensayos examinó la formación de la sociedad dominicana, las estructuras económicas, las relaciones entre los grupos sociales y los mecanismos que favorecieron el surgimiento de las dictaduras.

El pueblo dominicano también fue una referencia recurrente en su pensamiento. Sus planteamientos abordaron la participación ciudadana, las condiciones de vida de la población y la necesidad de comprender los problemas nacionales a partir de sus raíces históricas y sociales.

La ética política constituyó otro de los temas presentes en sus intervenciones y escritos. Bosch vinculó el ejercicio de la función pública con la responsabilidad de los dirigentes y el cumplimiento de los principios democráticos.

Asimismo, entendía la democracia como un proceso que no terminaba con la celebración de elecciones. Su interpretación incluía las instituciones, las libertades públicas, la participación ciudadana y las condiciones sociales en las que se desarrolla la vida colectiva.

Estas ideas aparecen en diferentes momentos de su producción intelectual y permiten examinar la relación entre su actividad política y su trabajo como escritor e investigador social.

Bosch en el mapa dominicano

Varios espacios públicos llevan el nombre de Juan Bosch, entre ellos vías de comunicación, instalaciones de salud, estaciones de transporte, centros educativos y espacios culturales.

Uno de los proyectos que reúne referencias a su vida y obra es Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. Allí, varias calles y avenidas llevan nombres vinculados con su producción literaria, entre ellos La Mañosa, La gaviota, Camino real, El oro y la paz y Encarnación Mendoza.

En la provincia Samaná se encuentra el Aeropuerto Internacional Profesor Juan Bosch, ubicado en El Catey e inaugurado en febrero de 2007.

En Santo Domingo, la Circunvalación de Santo Domingo fue designada oficialmente como Autopista Profesor Juan Bosch mediante la Ley núm. 91-25. Su nombre también identifica otras vías, como la carretera La Vega-Moca, denominada Presidente Juan Bosch mediante la Ley núm. 368-09.

En La Vega, su ciudad natal, una avenida lleva el nombre de Profesor Juan Bosch. En Bonao, la avenida Libertad pasó a denominarse avenida Profesor Juan Bosch mediante la Ley núm. 344-06.

Su nombre también identifica instalaciones de salud. Entre ellas figuran el Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en La Vega, y el Hospital Ciudad Juan Bosch.

En el sistema de transporte de Santo Domingo, la estación Profesor Juan Bosch del Metro se encuentra en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero.

A estos espacios se suman centros educativos, bibliotecas, puentes, plazas, parques y monumentos conmemorativos. Entre las instituciones culturales vinculadas a su nombre figura la Biblioteca Profesor Juan Bosch, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Así, a un cuarto de siglo de su muerte, Bosch forma parte de la vida cotidiana del país, más allá de los libros de historia y de los registros de su participación política.

Una obra literaria que recorrió el país y el exilio

Antes de iniciar su trayectoria política y durante su desarrollo, Bosch construyó una producción literaria e intelectual que abarcó distintos géneros. Sus cuentos y novelas retrataron la vida de los campesinos, la pobreza, los conflictos humanos y las tensiones sociales, mientras que sus ensayos abordaron la historia dominicana, las estructuras económicas y los procesos políticos del Caribe y América Latina.

Su recorrido editorial comenzó con Camino real, publicado en 1933. A partir de entonces, desarrolló una obra que incluyó relatos, novelas, biografías, investigaciones históricas y estudios sociopolíticos.

Entre sus títulos más conocidos se encuentran las novelas La Mañosa, que aborda la vida rural dominicana, y El oro y la paz. También figuran Cuentos escritos antes del exilio, Cuentos escritos en el exilio y Más cuentos escritos en el exilio, recopilaciones de relatos vinculadas a distintas etapas de su vida, entre ellas el exilio.

Bosch también dedicó parte de su obra al estudio de figuras históricas. Publicó Hostos, el sembrador (1939), David, biografía de un rey, Mujeres en la vida de Hostos y Simón Bolívar, biografía para escolares.

Sus investigaciones y ensayos históricos y sociales abarcaron temas diversos. Entre sus títulos figuran Bolívar y la guerra social, Breve historia de la oligarquía, Breve historia de los pueblos árabes, Composición social dominicana, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, Indios, apuntes históricos y leyendas y Judas Iscariote, el calumniado.

A esa producción se suman La fortuna de Trujillo, La guerra de la Restauración, La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana, Las clases sociales en la historia de la República Dominicana, Las dictaduras dominicanas, Máximo Gómez de Monte Cristi a la gloria, Máximo Gómez, el Napoleón de las guerrillas y Póker de espanto en el Caribe.

Entre sus trabajos sobre procesos históricos específicos figuran Trujillo, causas de una tiranía sin ejemplo y Una interpretación de la historia costarricense.

A 25 años de su fallecimiento, sus publicaciones constituyen una fuente para estudiar la sociedad dominicana del siglo XX, sus desigualdades y sus transformaciones políticas. Sus relatos permiten conocer personajes y ambientes de distintas épocas, mientras que sus ensayos ofrecen interpretaciones sobre la formación del Estado, las clases sociales y los procesos que marcaron la vida nacional.

Sobre la Fundación Juan Bosch

La Fundación Juan Bosch fue creada en 1998 por un grupo de hombres y mujeres interesados en preservar y difundir los valores presentes en la obra y la trayectoria del escritor.

La institución desarrolla una labor orientada a divulgar su producción literaria y su pensamiento político, así como a promover la educación, la cultura, la formación de nuevas generaciones, las ideas democráticas, la igualdad social y los derechos humanos.

La legislación dominicana también establece el 30 de junio de cada año como el Día del Profesor Juan Bosch Gaviño, fecha de su nacimiento.

A un cuarto de siglo de su muerte, la figura de Bosch permanece presente en distintos ámbitos de la vida nacional: en la historia de los partidos políticos, las discusiones sobre la democracia, los estudios sobre la sociedad dominicana, la literatura y las infraestructuras públicas que llevan su nombre.

Un concierto para recordar su trayectoria

Como parte de las actividades conmemorativas por los 25 años de su fallecimiento, la Fundación Juan Bosch celebrará el concierto de gala Juan Bosch: Memoria de un fecundo legado el domingo 1 de noviembre, a las 6:30 de la tarde.

La actividad, de entrada gratuita, tendrá lugar en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo. El programa contará con la participación del Coro Nacional Dominicano, dirigido por Edwin Disla, y del cantautor Manuel Jiménez.

La presentación forma parte de las iniciativas organizadas para recordar la trayectoria del escritor y expresidente, fallecido el 1 de noviembre de 2001. La conmemoración aborda sus aportes a la literatura, el pensamiento político y la historia democrática dominicana.