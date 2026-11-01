Leonel: Gobierno ha anunciado nueve veces la inauguración del monorriel de Santiago y no entrega

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, calificó este domingo al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como "medularmente ineficiente" y puso como ejemplo los reiterados anuncios sobre la inauguración del monorriel de Santiago, cuya fecha de apertura, aseguró, ha sido anunciada en nueve ocasiones sin que la obra haya entrado en funcionamiento.

Fernández cuestionó, en una nota de prensa, que las autoridades anuncien ahora la inauguración del monorriel para diciembre, mientras en el proyecto de presupuesto de 2027 contemplan una asignación de 6,700 millones de pesos para esa misma infraestructura, refiere una nota de prensa del partido.

"Han informado en nueve ocasiones la fecha de inauguración. Ahora dicen que será en diciembre que se va a inaugurar el monorriel de Santiago", expresó el exmandatario, quien sostuvo que, pese al prestigio de la empresa constructora, la responsabilidad por los incumplimientos corresponde al Gobierno.

Al contrastar esta situación con la construcción del Metro de Santo Domingo durante su gestión, recordó que anunció ante la Asamblea Nacional la fecha en que dejaría inaugurada la obra y cumplió lo prometido sin necesidad de repetir el anuncio.

"No tuve que repetirlo más; terminadas mis últimas palabras, marchamos todos e inauguramos el metro", manifestó Fernández, al recordar que quienes hoy gobiernan se opusieron a su construcción, cuestionaron su costo e incluso promovieron acciones judiciales para intentar paralizar los trabajos.

No obstante, el presidente de la Fuerza del Pueblo expresó su deseo de que Santiago cuente con un monorriel eficiente, seguro y capaz de mejorar el transporte de sus ciudadanos. También planteó la necesidad de extender su recorrido hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para facilitar el acceso de los estudiantes provenientes de familias de escasos recursos.

Cuestiona manejo de electricidad, salud y educación

Fernández extendió sus críticas a otros sectores de la administración pública y aseguró que el subsidio eléctrico pasó de unos 500 millones de dólares en 2020 a 2,000 millones en la actualidad, mientras persisten los apagones y las dificultades del servicio.

En materia de salud, señaló las denuncias de médicos del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez por la falta de camas y cirujanos, y anunció que una futura gestión de la Fuerza del Pueblo impulsaría la construcción de una Ciudad Sanitaria en Santiago.

Asimismo, cuestionó los resultados del sistema educativo, al considerar que la inversión destinada al sector no se ha traducido en mejoras suficientes en la calidad del aprendizaje. También criticó que el Gobierno minimice los problemas de hambre y pobreza, mientras mantiene y amplía los programas de asistencia social.

El exmandatario se refirió además al reciente aumento del marbete de circulación vehicular, medida que vinculó con el descontento de la población ante las decisiones económicas del Gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/hweuw0pw0aadhe5-e2ce96cd.jpg Inauguración de un local de la Fuerza del Pueblo en Santiago. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO.)

Inauguración de nuevo local

Fernández ofreció estas declaraciones durante la inauguración de un local de la Fuerza del Pueblo en Santiago, una edificación de dos plantas, con múltiples oficinas y espacios destinados a las actividades políticas, organizativas y de formación de la entidad.

Al destacar las características de las instalaciones, el presidente de la FP expresó su satisfacción por la amplitud y belleza de la nueva sede, a la que definió como un espacio para fortalecer la unidad partidaria y mantener una vinculación permanente con la sociedad santiaguera.

"Este, más que un local, es el hogar de la Fuerza del Pueblo en Santiago", manifestó Fernández, quien propuso desarrollar actividades semanales sobre política, economía, tecnología, cultura, salud y otros temas de interés nacional.

El expresidente también planteó que la organización debe prepararse para los desafíos del futuro, particularmente en áreas como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y la formación de nuevas generaciones de dirigentes.

La inauguración del local formó parte de la agenda de tres días que desarrolla Fernández en Santiago, durante la cual ha sostenido encuentros con representantes de la construcción, productores de cigarros y tabaco, transportistas, jóvenes, empresarios y profesionales de la salud.

Entre las actividades realizadas figuran un encuentro con directivos de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), un conversatorio con choferes de la ruta M y reuniones con representantes de sectores productivos y sociales.

Durante su recorrido también encabezó en Guayabal, municipio de Puñal, la juramentación de nuevos dirigentes procedentes del PLD, entre ellos Julio Betances, expresidente de esa organización en la demarcación, y Juan Miguel Fernández, excandidato a alcalde.