Abinader viaja hoy a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana

El presidente Luis Abinader visitará Madrid en la cumbre iberoamericana en Madrid se centrará en inteligencia artificial y desarrollo sostenible ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader tiene previsto viajar este lunes a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre, con la expectativa de reunir a más de 14 mandatarios de los 22 países que integran la comunidad.

El encuentro abordará la cooperación regional, la transformación digital, la inteligencia artificial, la inclusión social y el desarrollo sostenible. También se discutirán propuestas para facilitar el reconocimiento de estudios universitarios y mejorar la respuesta conjunta ante desastres naturales.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, adelantó el pasado 27 de octubre que se espera una participación superior a 14 jefes de Estado y de Gobierno. De concretarse, la asistencia superaría ampliamente la registrada en la cumbre de Cuenca, Ecuador, en noviembre de 2022, que contó con una reducida presencia de presidentes.

Entre los mandatarios confirmados figuran Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Laura Fernández, de Costa Rica; Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Santiago Peña, de Paraguay.

La presidenta costarricense fue la primera en llegar a Madrid, el domingo, mientras que el mandatario boliviano arribó este lunes. También se espera la llegada de las delegaciones de Chile, Colombia y El Salvador.

La participación de los gobernantes de Brasil, México y Venezuela permanecía pendiente de confirmación. El Salvador estará representado por su vicepresidente, Félix Ulloa.

La situación de Haití

La crisis de seguridad en Haití constituye uno de los asuntos de interés para la República Dominicana, aunque no figura entre los principales temas anunciados para la agenda de la cumbre.

La situación del país vecino podría abordarse durante conversaciones bilaterales entre Abinader y otros representantes de la región. Hasta el momento, no se ha anunciado una reunión específica sobre ese tema.

La violencia de las pandillas haitianas ha cobrado mayor atención regional tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños y el anuncio de nuevas operaciones internacionales contra los grupos armados.

República Dominicana ha ofrecido apoyo logístico para facilitar el tránsito de personal y equipos destinados a las operaciones de seguridad en Haití.

El encuentro en Madrid también permitirá a los mandatarios intercambiar posiciones sobre otros asuntos regionales, aunque la Presidencia dominicana no ha informado sobre una agenda de reuniones bilaterales de Abinader.

Inteligencia artificial y cooperación

La cumbre tendrá entre sus principales propuestas una alianza iberoamericana de inteligencia artificial, orientada a fortalecer la cooperación tecnológica y reducir las diferencias digitales entre los países.

También se discutirá la creación de una red regional de respuesta ante desastres naturales, así como mecanismos para facilitar la movilidad académica y el reconocimiento de estudios superiores.

Otra de las iniciativas es la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, que busca establecer compromisos sobre la atención de personas dependientes y el reconocimiento del trabajo de cuidados.

El encuentro comenzará formalmente el miércoles 4 de noviembre con una ceremonia en el Teatro Real de Madrid, encabezada por el rey Felipe VI.

Ese mismo día se reunirán los cancilleres iberoamericanos, mientras que la sesión principal de los jefes de Estado y de Gobierno está prevista para el jueves 5, en la Galería de las Colecciones Reales.

Los días 3 y 4 también se celebrará el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, con representantes del sector privado y autoridades gubernamentales.

República Dominicana fue sede en 2023

La cumbre de Madrid coincide con el 35 aniversario del primer encuentro iberoamericano, celebrado en Guadalajara, México, en 1991.

Será la cuarta ocasión en que España acoja esta reunión, después de las celebradas en Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012.

República Dominicana fue anfitriona de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, realizada en Santo Domingo los días 24 y 25 de marzo de 2023.

Durante ese encuentro se adoptaron acuerdos sobre derechos digitales, seguridad alimentaria, medioambiente y cooperación financiera.

La cita de Madrid dará seguimiento a varios de esos compromisos y buscará aprobar nuevas iniciativas de cooperación entre América Latina, España, Portugal y Andorra.