Abinader realizará su viaje 55 al exterior: ¿qué presidente ha viajado más en los últimos 30 años?

Luis Abinader se acerca a los 55 viajes internacionales en su mandato. ( ARCHIVO DL. )

Leonel Fernández es el presidente dominicano que más viajes al exterior ha realizado entre los cuatro gobernantes que han dirigido el país desde 1996.

Durante sus tres períodos presidenciales acumuló alrededor de 109 desplazamientos internacionales, seguido por Danilo Medina, con al menos 78; Luis Abinader, con un mínimo de 54 hasta octubre de 2026, e Hipólito Mejía, con aproximadamente 34.

Sin embargo, la comparación cambia cuando se toma en cuenta el tiempo que cada uno permaneció en el poder. Danilo Medina registra el mayor promedio anual, con 9.8 viajes durante sus ocho años de gobierno, seguido por Fernández, con 9.1.

Abinader, que lleva poco más de seis años como presidente, acumula una media mínima de 8.7 viajes anuales, mientras que Mejía realizó entre 8.3 y 8.5 durante su mandato de cuatro años.

Esto es relevante en el momento en el que el presidente Abinader alcanzará los 55 viajes con el viaje anunciado del actual mandatario a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 4 y 5 de noviembre.

Viajes de Leonel Fernández

Leonel Fernández realizó 37 viajes internacionales durante su primera administración, entre 1996 y 2000. Durante sus siguientes dos períodos, entre 2004 y 2012, acumuló aproximadamente 72 salidas al extranjero.

En esos ocho años visitó países de América, Europa, África, Asia y Oriente Medio. Estados Unidos fue uno de sus principales destinos, con al menos 16 visitas.

Los años de mayor actividad fueron 2005, con 12 salidas, y 2010, con 13.

Fernández participó en asambleas de las Naciones Unidas, cumbres regionales y encuentros con gobernantes y empresarios para promover inversiones y acuerdos de cooperación.

Danilo Medina y su promedio de viajes

Danilo Medina acumuló al menos 78 viajes internacionales durante sus dos mandatos, entre agosto de 2012 y agosto de 2020. Su promedio de 9.8 desplazamientos anuales supera al registrado por sus tres homólogos.

Medina realizó 30 viajes durante sus primeros dos años y medio de gobierno, según un reportaje publicado por Diario Libre en enero de 2015. Sin embargo, sus vuelos tuvieron la particularidad de ser o de muy corta estadía o retornaba el mismo día.

En 2013 Medina salió del país en 15 ocasiones, mientras que en 2014 realizó otras 11. Entre sus destinos figuraron Estados Unidos, España, Haití, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Chile y Suiza. La agenda incluyó cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reuniones de Petrocaribe, encuentros económicos, tomas de posesión presidenciales y actividades multilaterales.

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Luis Abinader y sus viajes internacionales

Luis Abinader acumula un mínimo de 54 viajes internacionales desde que asumió la Presidencia el 16 de agosto de 2020. Según datos del Ministerio Administrativo de la Presidencia, hasta julio de 2026 el mandatario había realizado 51 desplazamientos hasta julio de 2026. A ese registro se agregan tres viajes documentados posteriormente: Colombia, el 7 de agosto; Nueva York, en septiembre, para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, e Italia, en octubre, con una agenda que también incluyó República Checa y el Vaticano.

Su viaje anunciado a Madrid para este lunes 2 de noviembre elevaría la cuenta a por lo menos 55 desplazamientos una vez confirmada su salida.

Durante sus primeros meses de gobierno, Abinader redujo sus salidas internacionales por las restricciones de la pandemia de COVID-19. Su primer viaje ocurrió el 2 de enero de 2021, cuando asistió a la toma de posesión del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Posteriormente ha participado en asambleas de la ONU, cumbres iberoamericanas, encuentros empresariales y reuniones bilaterales.

Estados Unidos figura entre sus destinos más frecuentes, particularmente Nueva York, Miami y Washington.

También ha visitado países europeos, latinoamericanos y de Oriente Medio.

El mandatario ha concentrado parte de su agenda internacional en la crisis haitiana, la inversión extranjera, el turismo, la cooperación económica y las relaciones comerciales.

Hipólito Mejía y sus viajes

Hipólito Mejía realizó 34 viajes internacionales durante su administración, entre agosto de 2000 y agosto de 2004. El expresidente visitó países de América, Europa, África y Oriente Medio, incluidos Estados Unidos, España, Marruecos, Ucrania y Jordania. En abril de 2022, Mejía defendió sus desplazamientos al extranjero y aseguró que respondieron a intereses del Estado.

También sostuvo que las personas que integraban sus comitivas cumplían funciones relacionadas con las agendas desarrolladas durante sus visitas.