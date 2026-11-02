Tony Peña Guaba retira sus aspiraciones presidenciales y anuncia apoyo a David Collado

El dirigente político Tony Peña Guaba anunció este lunes que retira sus aspiraciones a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para respaldar a David Collado de cara a las elecciones de 2028.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Peña Guaba explicó que tomó la decisión al considerar que el partido oficialista debe concentrar sus esfuerzos en las aspiraciones presidenciales que presentan mayores posibilidades de alcanzar el triunfo electoral.

"Yo creo que lo más inteligente para nosotros, los perremeístas, es apostar ahora de las dos candidaturas principales para lograr el triunfo electoral de cara al año 2028", expresó.

En ese sentido, anunció públicamente su decisión de abandonar la carrera por la nominación presidencial para apoyar a Collado.

"Quiero anunciar en el día de hoy (...) que ciertamente, a partir de este momento, dejo mi candidatura presidencial para apoyar al compañero David Collado", manifestó.

Sobre su decisión

El dirigente justificó su decisión señalando que Collado se encuentra más adelantado en sus aspiraciones y cuenta, a su juicio, con mejores niveles de posicionamiento tanto dentro como fuera del PRM.

"Lo hacemos en el entendido de que es el que está mucho más adelantado que nosotros, el que tiene el mejor número dentro y fuera del Partido Revolucionario Moderno", sostuvo.

Peña Guaba agregó que considera que respaldar a Collado facilitaría las posibilidades del partido de mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales de 2028.

"Creo que con él es más fácil para nosotros poder lograr el triunfo electoral en el año 2028", concluyó.

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