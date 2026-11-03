Abinader se reúne con el expresidente español José María Aznar

Luis Abinader y el expresidente del gobierno de España, José María Aznar López. ( CEDIDA A DL )

El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro este martes con el expresidente del gobierno de España, José María Aznar López, con quien mantiene buenas relaciones.

De acuerdo con un documento de prensa de la Presidencia, la reunión se desarrolló en un ambiente amistoso, "de dos líderes con mucho tiempo de relación de empatía en favor de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales".

El encuentro se produjo la mañana de este martes en el hotel The Palace, a Luxury Collection Hotel, luego de la llegada del jefe de Estado dominicano a la capital española en horas de la mañana.

En la conversación con Aznar estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, en el hotel The Palace, a Luxury Collection Hotel.

José María Aznar fungió como presidente del Gobierno de España desde 1996 hasta 2004. Actualmente es presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y preside el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG).

Cumbre Iberoamericana

Abinader se encuentra en España para participar, a partir de este miércoles, en su la Cumbre Iberoamericana, un foro que cumple 35 años, con el objetivo de relanzar el espacio iberoamericano tras el fracaso del encuentro de 2024 en Cuenca (Ecuador) y el reto de lograr resultados tangibles en temas como inteligencia artificial, respuesta a desastres o movilidad académica.

La XXX cumbre, convocada en la capital española con el lema 'Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', será la cuarta que albergue este país tras las de 1992 (también en Madrid), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

España es el país que más veces ha sido anfitrión de este encuentro, que se ha organizado en 20 naciones iberoamericanas, excepto Honduras, donde se celebrará la próxima edición en 2028, y Nicaragua.

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