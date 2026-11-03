Leonel Fernández afirma que la FP llevará el pensamiento de Juan Bosch al próximo gobierno

El acto en honor a Juan Bosch se realizó en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. ( CEDIDA POR LA FP )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reafirmó el compromiso de esa organización de mantener vigente el pensamiento de Juan Bosch y llevar sus enseñanzas al próximo gobierno.

Durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del fallecimiento del expresidente y escritor dominicano, Fernández sostuvo que Bosch continúa siendo una referencia para la formación política de los dirigentes de su partido.

Bosch falleció el uno de noviembre de 2001.

"Él nos formó, él nos alfabetizó políticamente, él nos enseñó a pensar políticamente", expresó el exmandatario durante la actividad celebrada en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, indica una nota de prensa de la organización política.

Fernández aseguró que la Fuerza del Pueblo busca actualizar sus enseñanzas para responder a los desafíos del siglo XXI y construir un gobierno que esté a la altura de las aspiraciones del fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

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El acto, titulado "Juan Bosch: vida, obra y legado", incluyó una conferencia magistral del exvicepresidente Rafael Alburquerque, quien repasó la trayectoria política, intelectual y humana del líder dominicano.

Alburquerque destacó las reformas impulsadas durante los siete meses de gobierno de Bosch, especialmente la Constitución de 1963, así como su capacidad para explicar los problemas nacionales mediante un lenguaje sencillo y cercano a la población.

Abril del 65 y el derrocamiento de Bosch

También abordó el derrocamiento del gobierno constitucional, los acontecimientos de la Revolución de Abril de 1965 y sus principales aportes literarios.

Durante su exposición, Alburquerque destacó la capacidad pedagógica de Bosch para explicar los problemas nacionales mediante un lenguaje sencillo y cercano al pueblo, particularmente a través del programa radial Tribuna Democrática. Recordó que su liderazgo condujo al triunfo electoral de diciembre de 1962 y que, durante sus siete meses de gobierno, impulsó importantes reformas sociales y políticas, entre ellas la Constitución de 1963, que reconoció derechos fundamentales de los trabajadores y estableció nuevas garantías de protección social.

El exvicepresidente también abordó el derrocamiento del gobierno constitucional de Bosch, su participación en los acontecimientos que antecedieron a la Revolución de Abril de 1965 y su posterior producción intelectual, destacando obras como Composición social dominicana, El pentagonismo, sustituto del imperialismo y De Cristóbal Colón a Fidel Castro: El Caribe, frontera imperial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/whatsapp-image-2026-11-03-at-53131-pm1-ec6e8c32.jpeg Asistentes a la actividad. (CEDIDA POR LA FP)

Por su parte, Nathanael Concepción, titular de la Secretaría de Formación Política de la FP, afirmó que recordar a Bosch debe servir para fortalecer la educación política de las nuevas generaciones.

"Conmemorar a Bosch hoy no es un acto de nostalgia ni un ritual de aniversario; es un acto de formación", manifestó.

La actividad también contó con comentarios de Daniel Beltré López y Diómedes Núñez Polanco, además de presentaciones artísticas en homenaje al escritor.

Entre los asistentes estuvieron familiares de Bosch, dirigentes de la Fuerza del Pueblo, académicos e intelectuales, así como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán y el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez.