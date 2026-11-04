Carolina Mejía lleva a Europa la transformación de Santo Domingo y busca atraer inversiones

Carolina Mejía, alcaldesa del DN ( CEDIDA POR EQUIPO DE PRENSA DE CM )

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del PRM, Carolina Mejía, lleva a Europa una agenda que combina la promoción de inversiones para Santo Domingo con la búsqueda de alianzas institucionales y empresariales que permitan impulsar proyectos de desarrollo urbano y ampliar las oportunidades económicas de República Dominicana.

Como parte de esa iniciativa, Mejía participó este miércoles en el Smart City Expo World Congress, celebrado en Barcelona, donde expuso la experiencia de transformación de la capital dominicana y compartió con representantes internacionales del ámbito político, empresarial y urbano.

Durante su intervención en el panel "La ciudad habitable: primero la inclusión, luego la prosperidad", la alcaldesa destacó proyectos ejecutados en Santo Domingo, entre ellos la recuperación de 256 parques y plazas, el fortalecimiento de las normativas de uso de suelo, las mejoras de accesibilidad universal y la formación tecnológica de jóvenes a través de Centro Futuro.

Mejía sostuvo que el desarrollo de las ciudades debe ir más allá de la captación de capitales y procurar que las inversiones se traduzcan en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

"Una ciudad no progresa solamente cuando atrae inversión. Progresa cuando esa inversión y ese crecimiento mejoran la vida de la gente" Carolina Mejía Alcaldesa “

La funcionaria también presentó los cuatro ejes que identifican su gestión municipal: una ciudad más organizada, más humana, de futuro y abierta al mundo.

Contactos para atraer inversiones

La agenda europea de Mejía incluye acercamientos con autoridades y representantes empresariales para explorar oportunidades de inversión y cooperación que puedan beneficiar a Santo Domingo y al país.

En ese contexto, tiene previsto reunirse este jueves con Salvador Illa Roca, presidente de la Generalitat de Cataluña, para abordar posibles acuerdos de colaboración en planificación urbana, movilidad, innovación pública, inversión, comercio, energías renovables, inclusión social y formación.

La intención es identificar experiencias y oportunidades de cooperación que puedan contribuir al desarrollo de la capital dominicana, así como fortalecer los vínculos comerciales y empresariales entre Cataluña y República Dominicana.

En Barcelona, Mejía compartió el panel con Chiara Corazza, presidenta del Foro Económico de Mujeres de Europa, y Ciprian Ciucu, alcalde general de Bucarest, Rumanía.

Agenda empresarial en Londres y Madrid

Antes de su llegada a Barcelona, la alcaldesa participó en la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, celebrada en Londres, donde sostuvo encuentros con representantes empresariales, diplomáticos e institucionales para presentar las oportunidades de inversión que ofrece República Dominicana.

Posteriormente, estuvo en Madrid durante la apertura de la III Semana Dominicana en España, donde planteó la necesidad de ampliar las relaciones comerciales y facilitar la entrada de productos dominicanos al mercado español.

"Queremos que cada vez más productos dominicanos lleguen al mercado español, que nuestras empresas encuentren nuevos socios y que los vínculos económicos entre nuestros países continúen fortaleciéndose", manifestó.

La agenda continuará este viernes 6 de noviembre con un desayuno empresarial organizado por la Semana Dominicana en España y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), actividad en la que también está prevista la participación del presidente Luis Abinader.

Con estos encuentros, Mejía busca ampliar los contactos internacionales y promover oportunidades de inversión y cooperación que contribuyan al desarrollo de Santo Domingo y al fortalecimiento de la economía dominicana.