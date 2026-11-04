Abinader participa en Cumbre Iberoamericana que debatirá desafíos de la región

Inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el Teatro Real de Madrid, España. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader participó este miércoles en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, un encuentro que reúne en Madrid a representantes de 22 países para debatir desafíos comunes en materia de desarrollo, democracia, innovación y cooperación regional.

La ceremonia se celebró en el Teatro Real de Madrid y estuvo encabezada por el rey Felipe VI, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Durante el acto inaugural, Felipe VI llamó a los países de la comunidad iberoamericana a fortalecer el diálogo y la cooperación para responder a problemas que, por su alcance, superan la capacidad de actuación individual de cada Estado.

"Nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años, pero sí sabemos que seguirá exigiendo respuestas y soluciones a desafíos más grandes que cualquiera de nuestros países, considerados de manera individual. Y estará en nuestra mano responder con una voz armónica, o 22 voces disonantes", apuntó el rey Felipe VI, citado en un documento de prensa enviado por la Presidencia dominicana.

El rey también instó a renovar el respaldo al sistema de Cumbres Iberoamericanas, al considerar que constituye un espacio de entendimiento con resultados en áreas como la transformación digital, la prevención de desastres naturales y la protección social.

El documento destaca que la participación del presidente Abinader en este escenario consolida la presencia de la República Dominicana en estos espacios de diálogo y concertación regionales, así como su compromiso con la construcción de respuestas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de los pueblos miembros.

Por su parte, Pedro Sánchez defendió la continuidad de los compromisos de cooperación entre los países miembros y recordó que estos encuentros han servido para impulsar iniciativas concretas de solidaridad, como la donación de vacunas contra la COVID-19 a países de América Latina y el Caribe.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, advirtió sobre los riesgos de un escenario internacional centrado exclusivamente en los intereses individuales y sostuvo que el progreso colectivo contribuye a reducir los conflictos y las desigualdades.

Agenda centrada en tecnología, seguridad alimentaria y desarrollo

Entre los asuntos que forman parte de la agenda de la cumbre figuran la transformación digital, la inteligencia artificial, la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción del riesgo de desastres y la salud mental de niños y adolescentes.

También se abordarán la formación de jóvenes en competencias digitales, la movilidad académica de profesionales sanitarios, el turismo sostenible, la igualdad, la cohesión social y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

La reunión coincide con los 35 años de creación de la Secretaría General Iberoamericana, organismo que articula la cooperación entre los países que integran esta comunidad, conformada por naciones de América Latina y la península ibérica.

Los 22 países que integran Iberoamérica son, en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los tres países restantes, ubicados en Europa, son: Andorra, España y Portugal.

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