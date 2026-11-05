Carolina Mejía como alcaldesa mejor valorada de Latinoamérica

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se mantuvo en octubre como la autoridad municipal con mayor imagen positiva entre los alcaldes de 18 capitales latinoamericanas.

Mejía obtuvo un 55.6 % de valoración favorable, frente al 57.5 % registrado en septiembre, cuando también encabezó la clasificación regional.

En segundo lugar figura Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, con un 54.3 % de imagen positiva, apenas 1.3 puntos porcentuales por debajo de la dominicana.

La tercera posición corresponde a Mario Durán, alcalde de San Salvador, con un 52.9 %.

Los resultados muestran que, mientras Mejía perdió valoración respecto al mes anterior, sus principales competidores mejoraron.

Mizrachi pasó del 53 % en septiembre al 54.3 % en octubre, mientras que Durán aumentó del 48.1 % al 52.9 % durante el mismo período.

Tres meses consecutivos en primer lugar

La alcaldesa dominicana ha encabezado las mediciones de agosto, septiembre y octubre de 2026.

En agosto registró un 57.5 % de imagen positiva, porcentaje que mantuvo en septiembre, antes de descender al 55.6 % en octubre.

La encuesta fue realizada entre el 19 y el 23 de octubre entre ciudadanos mayores de edad residentes en las capitales evaluadas.

CB Global Data elabora periódicamente esta clasificación mediante encuestas de opinión en las que los participantes califican la imagen de sus autoridades municipales.

Los resultados reflejan la percepción de los ciudadanos consultados sobre cada alcalde, pero no constituyen una evaluación directa del cumplimiento de sus programas de gobierno.

Carolina Mejía, quien también ha manifestado aspiraciones presidenciales, se encuentra en su segundo período al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, tras resultar reelecta en los comicios municipales de febrero de 2024.