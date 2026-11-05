Solo falta la batata: Dasac desafía la austeridad con RD$630 MM en kits de habichuelas con dulce

Las habichuelas con dulce son un postre símbolo de la gastronomía dominicana, sobre todo en Semana Santa. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando desde el discurso oficial se habla de austeridad y en medio del incremento de los productos de primera necesidad, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) prevé destinar 630 millones de pesos para la elaboración de kits de habichuelas con dulce para las jornadas de acción social que realizará la institución para la Semana Santa de 2027.

La solicitud llega, además, justo en días en el que la población recibe con poco gusto el sorpresivo aumento de un 33 % en el impuesto por circulación de vehículos (marbete).

El monto está contemplado en un procedimiento de licitación publicado en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), bajo la referencia DASAC-CCC-LPA-2026-0011, mediante el cual la institución procura adquirir ocho millones de unidades de productos alimenticios, un millón por cada artículo, para conformar los paquetes destinados a la preparación del tradicional postre dominicano.

La partida más elevada corresponde a la compra de un millón de fundas de habichuelas rojas de dos libras, presupuestada en 180 millones, seguida del clavo dulce, con 90 millones; leche de coco, 80 millones; leche evaporada, 75 millones; canela, 70 millones; galletas de leche, 60 millones; malagueta, 45 millones, y el azúcar, 30 millones.

El pliego de condiciones establece, además, que la contratación será financiada con dos partidas presupuestarias; un millón de pesos correspondiente al presupuesto de la institución de este 2026 y los restantes 629 millones de las asignaciones previstas para el 2027.

No obstante, advierte que esta última partida estará sujeta a la disponibilidad de fondos para ese período.

La Dasac, creada en 2025 mediante el Decreto 219-25, que dispuso la fusión de los Comedores Económicos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), afirmó en el informe de estudios previos que la adquisición de estos productos alimenticios resulta indispensable para la ejecución de los programas de asistencia alimentaria y contribuir al bienestar de las familias beneficiarias.

Sin embargo, la solicitud de compra se produce en momentos en que la población reclama una mejor inversión de los recursos públicos, especialmente tras la implementación de un ajuste tributario que introduce cambios en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Además, la iniciativa contrasta con la política de austeridad anunciada por el Gobierno durante el primer trimestre de 2026 para hacer frente al impacto económico provocado por la crisis en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/geminigeneratedimage661qd661qd661qd6-763946b5.jpg Tabla de precios de los artículos destinados para los kits de Semana Santa. (GENERADA CON IA)

El objetivo de esa medida era liberar cerca de 40,000 millones de pesos mediante la reducción de gastos operativos, la limitación de la compra de vehículos y la disminución de partidas destinadas a viáticos, combustibles, publicidad, eventos y contrataciones.

No es la primera vez

No es la primera vez que instituciones públicas recurren a fondos del Estado para la compra de habichuelas con dulce, ingredientes y kits destinados a la preparación y distribución de este tradicional postre durante la Semana Santa.

Una revisión realizada por un equipo de Diario Libre en el archivo de Contrataciones Públicas, a través de su plataforma electrónica, permitió identificar solicitudes de compra realizadas desde 2021 hasta 2026 por hospitales, ministerios, ayuntamientos, direcciones gubernamentales y otras entidades estatales.

Entre los procesos más recientes figuran los del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que en marzo de 2026 publicó dos procedimientos por 1,860,000 para adquirir kits de habichuelas con dulce destinados a diferentes sectores del municipio.

Compras públicas de habichuelas con dulce República Dominicana · 2021–2026 Procesos galardonados 32 Monto adjudicado RD$ 21.42 MM Todos 2026 2025 2024 2023 2022 2021 Montos Cantidad de procesos Instituciones y procesos

Asimismo, el Ayuntamiento de Higüey solicitó la adquisición de 1,800 combos por 1.8 millones, mientras que el Ayuntamiento de San Antonio de Guerra publicó una contratación por 900,000 para la elaboración y suministro de kits que serían donados a personas de escasos recursos.

A estas iniciativas se suman las del Ayuntamiento de Verón-Punta Cana, con un proceso de 1,573,600.

En marzo del 2025, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste también publicó un procedimiento por 1,347,000 para la adquisición de kits de preparación para la habichuela con dulce, mientras que el Ayuntamiento de Higüey registró una compra de 1,200 combos por 1,080,000.

En los registros también aparecen organizaciones como la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, que ese mismo año solicitó 2,000 kits por 1,524,000; y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal, que en el año 2024 publicó una adquisición de kits por 1,701,200 para distribuirlos en sus diferentes proyectos.

Centros de salud y ministerios Los hospitales y otras dependencias estatales también aparecen en los registros de compras de insumos y productos relacionados con la preparación del postre. El Hospital Materno doctor Reynaldo Almánzar registró adquisiciones de insumos para habichuelas con dulce por 59,720 en 2025 y 59,895 en 2026. El Hospital Traumatológico doctor Ney Arias Lora, por su parte, realizó compras de ingredientes por 10,166 en 2021 y 8,300 en 2026. El Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E. Moscoso Puello también figura entre las instituciones que destinaron recursos a estas compras. En abril de 2025 registró dos procedimientos para adquirir ingredientes de habichuelas con dulce para su personal, por 38,195 y 18,281, respectivamente. En el caso del Ministerio de la Mujer, los registros muestran contrataciones para ofrecer el servicio de habichuelas con dulce a 400 personas en 2021, por 74,340; a 325 personas en 2022, por 76,700, y a 305 personas en 2023, por R52,628. Los procedimientos estaban vinculados a actividades institucionales con motivo de la Semana Santa. Asimismo, organismos como el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Quisqueya Empieza Contigo y la Junta Distrital Santiago Oeste aparecen en el registro con adquisiciones de productos, materiales o kits relacionados con la preparación y distribución del tradicional postre. No obstante, no todos los procedimientos concluyeron con una adjudicación. En los registros también figuran procesos suspendidos, declarados no premiados o cuyas convocatorias quedaron cerradas para recibir ofertas de los proveedores.