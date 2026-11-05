Roberto Rosario acusa al PRM de promover una amnistía encubierta para extranjeros

El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. ( ARCHIVO )

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, denunció que el anteproyecto de ley sobre identidad presentado por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, constituye una "amnistía disfrazada" que facilitaría el reconocimiento de la nacionalidad dominicana a extranjeros que obtuvieron documentos mediante procedimientos irregulares.

Rosario afirmó que la propuesta, justificada por sus promotores como una solución humanitaria para personas con dificultades de documentación, busca en realidad abrir una nueva vía de regularización que, a su juicio, contradice la Constitución, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14.

El exfuncionario sostuvo que el Estado ya dispone de mecanismos legales para atender los casos de personas afectadas por irregularidades en el Registro Civil y que cualquier situación particular debe resolverse mediante los tribunales.

Sospechas electorales

Rosario vinculó la presentación del proyecto con la proximidad del proceso electoral de 2028 y atribuyó a la iniciativa motivaciones políticas antes que humanitarias.

Advirtió que su eventual aprobación podría estimular nuevos flujos migratorios, comprometer la seguridad nacional y afectar la legitimidad de los procesos electorales.

También cuestionó que se pretenda beneficiar a personas que, según afirmó, aprovecharon debilidades institucionales para obtener documentos dominicanos sin cumplir los requisitos legales.

El expresidente de la JCE reclamó al Gobierno aplicar rigurosamente la Ley General de Migración 285-04, con respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.

Insistió en que la nacionalidad dominicana no puede concederse mediante mecanismos que desconozcan las disposiciones constitucionales y las normas que regulan el Registro Civil.