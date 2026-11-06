Gobierno cancela licitación de RD$630 millones para kits de habichuelas con dulce

El Gobierno informó este viernes que fue cancelado el proceso de licitación para la compra de ingredientes destinados a la elaboración de kits de habichuelas con dulce que serían distribuidos durante la Semana Santa de 2027.

A través de este proceso, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) tenía previsto destinar 630 millones de pesos a la preparación de los kits, como parte de las jornadas de asistencia social que desarrollaría la institución durante ese período.

" La medida se adopta en el contexto de la revisión de las prioridades presupuestarias ante las presiones económicas derivadas de la situación internacional ", señala una nota de prensa enviada por la Dasac.

Evaluarán pertinencia de la iniciativa

La información agrega que el Gobierno evaluará la pertinencia, los costos y los resultados de esta iniciativa, así como posibles mecanismos que permitan fortalecer el apoyo a la producción agropecuaria nacional y atender las necesidades de las familias en condiciones de vulnerabilidad.

La institución dijo que la solicitud de compra identificada con el número DASAC-CCGLPA-0011, tenía entre sus propósitos adquirir las habichuelas directamente de productores nacionales, como una forma de respaldar al sector agrícola y contribuir a la comercialización de su producción

La iniciativa también buscaba garantizar la preparación y distribución de kits de este tradicional alimento durante el período de Semana Santa del año próximo, para familias de escasos recursos.

La Dasac indicó que el "programa tiene décadas implementándose y forma parte del plan de compras anual del anterior Plan Social de la Presidencia".

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