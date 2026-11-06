Juez del Tribunal Constitucional reconoce a Miriam Germán Brito por su defensa del hábeas corpus en República Dominicana

El juez del Tribunal Constitucional Fidias Aristy rindió un reconocimiento a la exprocuradora general de la República Miriam Germán Brito por su trayectoria en la defensa de la libertad individual y su contribución a la aplicación efectiva del hábeas corpus en la República Dominicana.

Durante su intervención en la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, celebrada en San Cristóbal con motivo del 182 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, el magistrado resaltó la importancia histórica y constitucional de esta garantía jurídica.

Aristy destacó la valentía de Germán Brito cuando se desempeñó como jueza de la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional, desde donde, según afirmó, convirtió el hábeas corpus en un instrumento efectivo para proteger los derechos fundamentales.

"Quería decirles, en honor a esta gran mujer que supo hacer lo que se negaron a realizar los hombres, como ocurre en muchos momentos de la historia, ella rescató este principio y lo hizo una realidad", expresó el magistrado.

Impacto del hábeas corpus

Aristy recordó que, aunque el hábeas corpus llevaba décadas reconocido en la legislación dominicana, su aplicación enfrentaba obstáculos hasta que Germán Brito asumió una posición firme en defensa de las personas privadas de libertad de manera arbitraria.

El juez relató que la actuación de la exprocuradora marcó una diferencia significativa en la administración de justicia. Explicó que, mientras una sala judicial era conocida popularmente como la "Cámara de Gas", a la presidida por Germán Brito comenzaron a llamarla "Cámara de Oxígeno", en referencia a las oportunidades de libertad que ofrecía a quienes acudían ante ella.

Uno de los momentos más emotivos de su intervención se produjo cuando Aristy recordó el impacto humano que atribuye a las decisiones judiciales de la exmagistrada.

"Recuerdo cuántas mujeres dejaron de ser viudas por la acción de ella, cuántos hijos dejaron de ser huérfanos por el valor de Miriam Germán", manifestó.

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