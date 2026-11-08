Carolina Mejía juramenta comando de abogados y promete propuesta de seguridad social para el gremio

Carolina Mejía juramentó este domingo, 8 de noviembre 2026, el Comando Nacional de Abogados en el PRM. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, juramentó este domingo el Comando Nacional de Abogados de su proyecto político y se comprometió a elaborar, junto a los profesionales del derecho, una propuesta integral de protección y seguridad social para el gremio.

Durante un acto celebrado en el Club Los Prados, Mejía planteó que la iniciativa debe responder a las necesidades de los abogados y sus familias, especialmente de quienes llegan a la etapa de retiro o enfrentan problemas de salud después de años de ejercicio profesional.

"Vamos a trabajar juntos, sentados en la misma mesa, en el diseño de una propuesta integral de protección y seguridad social para los abogados y abogadas de la República Dominicana", expresó.

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La dirigente indicó que en la elaboración de la propuesta participarán profesionales de distintas áreas del derecho, incluidos abogados independientes, representantes de grandes bufetes, mujeres y jóvenes que comienzan su ejercicio.

Mejía también propuso que el comando funcione como un espacio para desarrollar iniciativas sobre justicia, institucionalidad, seguridad jurídica, modernización del Estado y acceso de la población a sus derechos.

La estructura estará encabezada por Yohan López, quien tendrá a su cargo la coordinación nacional, junto a un equipo de abogados y abogadas que asumirá responsabilidades en las distintas demarcaciones del país.

López destaca trayectoria de Carolina

Durante su intervención, López resaltó la trayectoria política de Mejía, su experiencia al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional y su capacidad de gestión como parte de las razones para respaldar sus aspiraciones presidenciales.

Asimismo, destacó la participación de los profesionales del derecho en la fundación del PRM y su papel en la defensa del voto.

El coordinador nacional cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional y experiencia en derecho administrativo, laboral, civil y electoral. En 2023 fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Integración del comando

La dirección nacional también está integrada por Neufir Pérez Vólquez y Zardis Ruth Suero, como coordinadores adjuntos; Miguel de la Rosa, director ejecutivo; Omar García, secretario general; Rafael Medrano, director operativo, y Joseline Peña, secretaria de Organización.

Entre los demás integrantes figuran representantes de las áreas de comunicación, estrategia, finanzas, educación, asuntos electorales y participación de mujeres y jóvenes abogados.

Las coordinaciones territoriales incluyen a Radhamés Garcés, en el Distrito Nacional; Yony Carpio, en Santo Domingo Este, y Juan Alberto Lebrón, como enlace de la región Nordeste.

Con esta juramentación, Mejía suma el Comando Nacional de Abogados a otras estructuras de su proyecto presidencial, entre ellas los comandos de Maestros y Maestras, Juventud y Alcaldes y Directores de Distritos Municipales.