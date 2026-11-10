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Fallece el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez

La información sobre su deceso fue dada a conocer por su hijo, Julito Maríñez

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    Fallece el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez
    Julio Maríñez fue secretario general de la Liga Municipal y presidente del Idecoop. (FOTO PUBLICADA EN SU CUENTA DE X.)

    Falleció la noche de este martes, a los 87 años, el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez Rosario.

    La información sobre su deceso fue dada a conocer por su hijo, Julito Maríñez, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

    Trayectoria política

    Maríñez era oriundo del municipio de Baní, provincia Peravia, y se graduó de ingeniero mecánico electricista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

    RELACIONADAS

    Funciones públicas

    Desarrolló su trayectoria política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización en la que se desempeñó como vicepresidente y director.

    También ocupó  funciones públicas, entre ellas la secretaría general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) durante el período 1995-1999, desde donde promovió la conquista de la autonomía financiera de los municipios dominicanos, establecida mediante la Ley 17-97.

    • Fue presidente 
    del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y del Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi). Asimismo, fue delegado técnico azucarero ante el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

    Legado y aportes

    Durante su trayectoria política, estuvo junto a Francisco Alberto Caamaño durante guerra de Abril de 1965.

    Maríñez también se desarrolló como articulista y charlista sobre temas políticos y sociales.

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