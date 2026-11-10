Fallece el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez
La información sobre su deceso fue dada a conocer por su hijo, Julito Maríñez
Falleció la noche de este martes, a los 87 años, el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez Rosario.
La información sobre su deceso fue dada a conocer por su hijo, Julito Maríñez, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.
Trayectoria política
Maríñez era oriundo del municipio de Baní, provincia Peravia, y se graduó de ingeniero mecánico electricista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Funciones públicas
Desarrolló su trayectoria política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización en la que se desempeñó como vicepresidente y director.También ocupó funciones públicas, entre ellas la secretaría general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) durante el período 1995-1999, desde donde promovió la conquista de la autonomía financiera de los municipios dominicanos, establecida mediante la Ley 17-97.
- Fue presidente
Legado y aportes
Durante su trayectoria política, estuvo junto a Francisco Alberto Caamaño durante guerra de Abril de 1965.
Maríñez también se desarrolló como articulista y charlista sobre temas políticos y sociales.