Fallece el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez

Julio Maríñez fue secretario general de la Liga Municipal y presidente del Idecoop. ( FOTO PUBLICADA EN SU CUENTA DE X. )

Falleció la noche de este martes, a los 87 años, el ingeniero y dirigente político Julio Maríñez Rosario.

La información sobre su deceso fue dada a conocer por su hijo, Julito Maríñez, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Trayectoria política

Maríñez era oriundo del municipio de Baní, provincia Peravia, y se graduó de ingeniero mecánico electricista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Funciones públicas

Desarrolló su trayectoria política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización en la que se desempeñó como vicepresidente y director.

(LMD) durante el período 1995-1999, desde donde promovió la conquista de la autonomía financiera de los municipios dominicanos, establecida mediante la

. Fue presidente

del

(Idecoop) y del Instituto de Auxilios y Viviendas (

). Asimismo, fue delegado técnico azucarero ante el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Legado y aportes Durante su trayectoria política, estuvo junto a Francisco Alberto Caamaño durante guerra de Abril de 1965. Maríñez también se desarrolló como articulista y charlista sobre temas políticos y sociales.

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También ocupó funciones públicas, entre ellas la secretaría general de la