Luis Abinader: "Hay que apoyar decididamente al ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele"

Abinader aseguró que República Dominicana continuará brindando apoyo logístico e inteligencia a las tropas salvadoreñas en su lucha contra las pandillas en Haití ( DANIA ACEVEDO. )

El presidente Luis Abinader expresó este martes su respaldo a las operaciones militares que desarrolla El Salvador contra las pandillas en Haití y defendió la actuación de su homólogo Nayib Bukele, en medio de la controversia diplomática entre Washington y San Salvador por las intervenciones militares en territorio haitiano.

Respaldo de Abinader

"Hay que apoyar decididamente al ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele", manifestó el mandatario durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en la que también consideró necesario que las tropas salvadoreñas coordinen sus operaciones con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

Abinader aseguró que República Dominicana continuará ofreciendo apoyo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños como parte de los esfuerzos internacionales para enfrentar a las organizaciones criminales que controlan amplias zonas de Haití.

"Estamos colaborando con el presidente Bukele y lo apoyamos en toda la parte logística e inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo", expresó.

Sin embargo, sostuvo que ambas fuerzas deben establecer mecanismos de coordinación para desarrollar sus operaciones sin interferencias.

"Creemos que, ante la polémica que se ha presentado entre la Fuerza de Supresión de Pandillas y el Ejército salvadoreño, tienen que ponerse de acuerdo y coordinar", manifestó Abinader, quien afirmó que sus aliados también comparten esa posición.

El jefe de Estado indicó que ambos gobiernos mantienen una coordinación diaria a través de sus respectivos ministros de Defensa.

En cuanto a la seguridad nacional, aseguró que las Fuerzas Armadas dominicanas mantienen medidas preventivas ante cualquier eventualidad.

"Tenemos [equipos] blindados, drones y nos estamos preparando ante cualquier eventualidad", sostuvo.

Abinader también señaló que el Gobierno da seguimiento permanente a la crisis haitiana y mantiene reforzada la vigilancia fronteriza para garantizar la seguridad del territorio dominicano.

Diferencias diplomáticas

Precisó que la mayor presencia de las bandas criminales se concentra en los alrededores de Puerto Príncipe y no en el norte de Haití.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que el medio estadounidense Axios revelara la existencia de diferencias diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador por las operaciones de los militares salvadoreños en Haití.

Según la investigación, Washington expresó preocupación por la falta de coordinación entre las tropas salvadoreñas y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

La controversia también incluye reportes de disparos de armas ligeras atribuidos a militares salvadoreños que habrían alcanzado instalaciones de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe y puesto en riesgo a miembros de su personal.

El Gobierno de El Salvador ha rechazado esas acusaciones y sostiene que sus efectivos no fueron responsables de los disparos contra la sede diplomática.

Operativo en Haití

La preocupación por la coordinación entre ambas misiones también fue expresada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien advirtió sobre la necesidad de evitar enfrentamientos accidentales entre las fuerzas que operan en territorio haitiano.

El pronunciamiento de Abinader coincide con una ofensiva de las tropas salvadoreñas contra la pandilla 400 Mawozo.

Este martes, Bukele anunció en sus redes sociales la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, y del cuartel general de esa organización criminal.

El mandatario salvadoreño aseguró que la mayoría de los pandilleros huyó sin ofrecer resistencia, aunque no presentó un balance de víctimas ni de detenidos.