Roberto Álvarez aborda con secretario general de la OEA las crisis de Haití y Nicaragua

El exministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez sostuvo un encuentro en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en el que abordaron las crisis de Haití y Nicaragua, los procesos electorales latinoamericanos y los desafíos que enfrenta la democracia en el continente.

Durante la reunión, ambos intercambiaron opiniones sobre la situación política regional y exploraron posibilidades de colaboración en asuntos de interés hemisférico.

Ramdin valoró la experiencia diplomática del excanciller dominicano, quien reafirmó su disposición a continuar contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones democráticas de las Américas.

Crisis en Haití y Nicaragua

La visita de Álvarez a Washington incluyó también una intervención en la reunión anual del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins, institución en la que cursó parte de su formación académica.

En una conversación con Jim Marckwardt, celebrada en el Bloomberg Center, el exministro examinó algunas de las principales decisiones y dificultades que enfrentó durante sus seis años al frente de la Cancillería dominicana.

Entre los asuntos tratados figuraron las relaciones con Estados Unidos, la capacidad de los países pequeños para ejercer influencia internacional mediante alianzas diplomáticas y los esfuerzos dominicanos para movilizar una respuesta internacional frente a la crisis haitiana.

Álvarez también abordó las tensiones entre los compromisos comerciales internacionales y la protección de la producción nacional, particularmente en el caso del arroz y las disposiciones del tratado de libre comercio CAFTA-DR.

El excanciller destacó la importancia de la formación académica para comprender los acontecimientos internacionales y tomar decisiones de política exterior. Recordó, en particular, una clase impartida en 1983 por el profesor Simon Serfaty sobre la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, cuyos conocimientos le resultarían útiles posteriormente en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, sostuvo que la gestión pública exige responsabilidad, capacidad para reconocer errores y disposición para adaptar los conocimientos teóricos a las circunstancias concretas de la diplomacia.

Documentación de la crisis haitiana

Como parte de su agenda en la OEA, Álvarez entregó a la Biblioteca Colón dos volúmenes que recopilan las actuaciones de la diplomacia dominicana frente a la crisis haitiana durante los períodos 2020-2024 y 2024-2026.

Las publicaciones contienen discursos, posiciones oficiales y gestiones internacionales desarrolladas por República Dominicana durante esos seis años, con el propósito de preservar el registro documental de la política exterior dominicana ante la crisis del país vecino.