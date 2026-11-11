Abinader ordena reintegrar a general retirado dos veces de la Policía Nacional

José Delio Mora Reynoso fue director regional sureste de la Policía Nacional, con asiento en San Pedro de Macorís en 2021. ( SUMINISTRADA )

Luego de cuatro años de disputa judicial y de haber sido puesto en condición de retiro en dos ocasiones por la Policía Nacional, el general de brigada José Delio Mora Reynoso fue favorecido nuevamente con un decreto del Poder Ejecutivo que dispone su reintegro a la institución.

Mediante el Decreto 744-26, del 21 de octubre de 2026, el presidente Luis Abinader dejó sin efecto la disposición que había pensionado al oficial en marzo de 2022.

La medida constituye la segunda orden de reintegro a favor de Mora Reynoso, quien ya había atravesado un proceso judicial por su primer retiro en 2010 y había sido reincorporado a las filas policiales una década después, en mayo de 2020.

El nuevo decreto responde a la Sentencia 0030-04-2025-SSEN-00529, dictada el 26 de agosto de 2025 por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que acogió parcialmente un recurso interpuesto por el oficial.

En ese fallo, el tribunal declaró nulos el artículo 12 del Decreto 102-22 y la Orden General 014-2022 de la Policía Nacional, que habían dispuesto su retiro el 1 de marzo de 2022.

Según una reseña periodística publicada el 1 de septiembre de 2025, se ordenó su reincorporación bajo las mismas condiciones en que se encontraba antes de su separación, además del pago de los salarios dejados de percibir desde su retiro hasta la ejecución de la sentencia.

Primer recurso declarado inadmisible

Mora Reynoso había acudido al TSA mediante una acción de amparo presentada el 26 de abril de 2022, con la que buscaba anular su retiro y ser reincorporado a la Policía Nacional. Sin embargo, el 3 de agosto de ese año, la Primera Sala del TSA declaró inadmisible la acción.

La corte consideró que el recurso contencioso-administrativo era la vía judicial adecuada para conocer sus reclamaciones.

El oficial impugnó esa decisión ante el Tribunal Constitucional, que, mediante la Sentencia TC/0236/25, del 2 de mayo de 2025, rechazó el recurso de revisión y confirmó la inadmisibilidad del amparo.

El organismo entendió que los conflictos relacionados con la desvinculación de miembros policiales debían ser conocidos por la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme lo establecen otros precedentes del órgano.

Tres meses después, la Tercera Sala del TSA declaró nulo el retiro de Mora Reynoso mediante la sentencia del 26 de agosto de 2025.

El primer retiro ocurrió en 2010.

El historial de separaciones y reincorporaciones del oficial se remonta a 2010, cuando fue puesto por primera vez en retiro con disfrute de pensión, dos años después de haber alcanzado el rango de general de brigada.

En desacuerdo con la medida, Mora Reynoso presentó una acción de amparo ante el TSA y, posteriormente, el 16 de abril de 2015, el tribunal ordenó su reintegro a la Policía Nacional.

La institución recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional. No obstante, el 10 de diciembre de 2018, el organismo declaró inadmisible el recurso presentado por la Policía Nacional.

Pese a la decisión favorable de 2015, la reincorporación del oficial se materializó el 21 de mayo de 2020, es decir, más de cinco años después de la orden judicial.

Menos de dos años después de su regreso, Mora Reynoso fue colocado nuevamente en retiro mediante el Decreto 102-22, lo que dio origen al segundo proceso judicial, que culminó con una nueva orden de reintegro.

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